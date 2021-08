Ligue des champions : Monaco élimine le Sparta Prague et s'offre les barrages contre le Shakhtar Donetsk

L'AS Monaco continue sa route vers la phase de groupes de la Ligue des champions. Déjà vainqueurs du Sparta Prague à l'aller le 3 août à l'extérieur (2-0) dans une rencontre marquée par des cris racistes, les Monégasques ont remis presque le même tarif aux Tchèques lors du match retour mardi 10 août (3-1). A l'aller, Aurélien Tchouaméni et Kevin Volland s'étaient chargés de mettre la tête sous l'eau du Sparta, ils ont été remplacés lundi par Gelson Martins et Aleksandr Golovine, tous deux buteurs, puis par un dernier but de Sofiane Diop.

Avec cette victoire, le club du Rocher valide sa place en barrages de la Ligue des champions, où il affrontera le Shakhtar Donetsk, vainqueur de Genk, dans la "Voie de la Ligue". Le vainqueur de cette ultime confrontation obtiendra son précieux ticket pour la phase de groupes.

Monaco accélère après la pause

Avec ce bagage confortable acquis à l'aller, l'AS Monaco était en ballotage favorable pour la qualification mardi. Face à un timide équipe tchèque, les hommes de Niko Kovac sont pourtant rentrés à 0-0 au vestiaire, mais ont su rapidement faire la différence au retour. Après un bon relais avec Kevin Volland, Gelson Martins est venu surprendre Nita, le gardien du Sparta, en frappant fort dans l'angle fermé au lieu de centrer à bout portant (1-0, 50e).

Six minutes plus tard, Aleksandr Golovine, déjà auteur de la plus grosse occasion de la première mi-temps sur une lourde frappe détournée de justesse, est venu perforer la défense tchèque en s'appuyant sur Wissam Ben Yedder pour faire le break et enterrer les espoirs des hommes de Daniele Orsato (2-0, 56e).

Le Shakhtar au menu en barrages

Pas toujours souverain dans ses relances, le club du Rocher a vu un léger frisson le parcourir sur la réduction du score de Moberg-Karlsson (2-1, 78e), avant que Sofiane Diop, sur un slalom individuel dans une défense un peu résignée, ne vienne entériner la belle soirée monégasque (3-1, 81e).

L'AS Monaco aura un sacré client en barrages lors de son barrage aller le 17 août prochain (retour le mercredi 25) en la personne du Shakhtar Donetsk. Le vainqueur rejoindra la phase de groupes, qui sera tirée au sort le 26 août prochain à Istanbul.