Ligue des champions : le PSG arrache la victoire face à Gérone pour son entrée en lice

Que ce fut dur. Le Paris Saint-Germain a dû pousser jusqu'au bout pour prendre le meilleur sur Gérone (1-0) pour son entrée en lice en Ligue des champions 2024-2025, mercredi 18 septembre. Face à la surprise de la dernière saison de Liga, dépouillée de la plupart de ses meilleurs joueurs à l'été et totalement inexpérimentée en C1, les joueurs de Luis Enrique ont longtemps cru que leur domination ne serait jamais concrétisée. Mais un tir presque anodin et dévié de Nuno Mendes a permis au Parc des Princes d'exulter à la 90e minute, le gardien adverse Paulo Gazzaniga se trouant complètement.

Rien ne laissait présager que cette équipe si séduisante depuis sa rentrée en Ligue 1 éprouve autant de peine à se défaire de l'un des adversaires les plus abordables de son calendrier européen. Comme cela lui arrive encore, le club parisien a quelque peu déjoué. Après avoir manqué de présence et de tranchant dans la surface en première période, on a retrouvé cette équipe particulièrement maladroite quand il s'agit de conclure dans le deuxième acte.

Un manque d'efficacité inquiétant

A l'image de ses dernières sorties en C1, contre Dortmund, au printemps, l'équipe de Luis Enrique a donné l'impression que jamais le ballon ne finirait par faire frémir les filets. Le 26e tir (contre trois pour les Catalans) aura été le bon. Avant cela, Ousmane Dembélé a gâché un contre invraisemblable (55e) et Achraf Hakimi a tiré à bout portant sur le gardien adverse à deux mètres de la ligne (85e). Même quand la frappe était bonne, la barre transversale avait décidé de s'en mêler (de concert avec Gazzaniga), comme sur l'enroulée de Dembélé (62e).

Mais à la fin, les trois points sont bien dans l'escarcelle du demi-finaliste sortant. Cette saison, la Ligue des champions a changé de formule et seuls les huit premiers de cette phase réunie en un seul groupe de 36 seront assurés de voir les huitièmes de finale. Pour ne pas s'obliger à passer par un barrage aller-retour (si Paris termine entre la 9e et la 24e place), les Parisiens ne pourront pas griller beaucoup de jokers, encore moins à domicile, et surtout face aux adversaires les plus abordables. Dans deux semaines, trois autres points seront à aller chercher, mais le défi sera autrement plus relevé. C'est sur la pelouse d'Arsenal que Marquinhos et ses coéquipiers tenteront de faire un pas de plus dans la bonne direction.