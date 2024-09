Ligue des champions : avant son entrée en lice contre Gérone, un PSG plus cohérent et libéré depuis le départ de Kylian Mbappé ?

Quatre matchs, quatre victoires, quatre buts inscrits en moyenne. Le Paris Saint-Germain signe des débuts presque parfaits cette saison. Seule équipe à afficher 100% de victoires en Ligue 1, la formation parisienne se montre surtout séduisante dans le contenu. Elle sera soumise à son premier test européen, mercredi 18 septembre, face à Gérone (21 heures). Cette entrée en matière en Ligue des champions face à la surprise de la saison passée en Espagne validera ou infirmera les progrès collectifs entrevus contre Lille et Brest (3-1 à chaque fois), également en lice en C1.

Si le discours a bien changé depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc à l'été 2023, la Ligue des champions n'est plus considérée comme une "obsession", mais les joutes européennes restent le meilleur baromètre pour évaluer le niveau du PSG. La grande question de ce début de saison est de savoir quel impact aura le départ de Kylian Mbappé, enfin acté depuis juillet. Pour le moment, l'absence du meilleur buteur de l'histoire du club (256 buts) ne se fait pas du tout sentir.

Une philosophie de plus en plus "collective"

C'est même tout le contraire. Et si ce n'était qu'un mal pour un bien ? Paris a perdu son porte-étendard médiatique et marketing, mais n'a rien perdu de sa force de frappe offensive. Très loin des 27 pions inscrits en championnat par Mbappé la saison passée, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont marqué autant de buts en Ligue 1 après quatre matchs qu'en 34 journées en 2023-2024 (respectivement trois et quatre). Ses deux anciens coéquipiers de l'attaque semblent comme libérés d'un poids.

"Cette saison je vais essayer d'être un peu plus personnel, prévenait Dembélé avant d'être à nouveau buteur (par deux fois) contre Brest. Je suis trop généreux, je cherche toujours la passe, on me dit que je dois tenter ma chance, que ce soit le coach du PSG ou mes coéquipiers". En deux ans, le club qui était critiqué pour sa starification à outrance a perdu Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Forcément, cela laisse plus de place aux autres pour s'exprimer.

🎙️ 𝗠𝗮𝗿𝗾𝘂𝗶𝗻𝗵𝗼𝘀 : « Le coach nous amène de plus en plus dans sa philosophie de jeu, une philosophie collective. »#PSGGIR I #PSGlivehttps://t.co/eOBxkjf13v — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 17, 2024

Pour le capitaine, Marquinhos, le fait qu'il n'y ait "pas de grands noms" ni de "grande star" n'a pas d'impact sur la qualité de l'équipe sur le terrain. "Le coach savait que d'autres joueurs allaient marquer, il nous a transmis sa volonté. On est dans sa philosophie, de plus en plus collective", a-t-il expliqué en conférence de presse de veille de match, mardi. Le regard du Brésilien, joueur le plus âgé et le plus expérimenté du vestiaire à seulement 30 ans, qui a participé à toutes campagnes de Ligue des champions du PSG depuis 2013, a son importance.

Enrique partisan de la patience

Après le commencement d'une nouvelle ère il y a un an, Luis Enrique a confirmé devant la presse que son équipe entrait dans une deuxième phase, plus stable car il peut mettre en place une équipe de plus en plus proche de son idée initiale. Le travail des attaquants, dans le pressing à la perte de balle ou dans le repli défensif, est plus coordonné et efficace cette saison. L'an passé, la passivité de Kylian Mbappé dans ces phases de jeu était à juste titre pointée du doigt.

Face à Gérone, le Paris Saint-Germain passera son premier test de la saison. Quel que soit le résultat, Luis Enrique refusera de se prêter à toute forme de conclusion : "Quand je vois ce qui se passe depuis la saison dernière, ça me plaît. Mais il faudra attendre quelques mois, voire la fin de la saison, peut-être même plusieurs saisons, pour voir si ce projet, cette idée, fixée l'an dernier, a pu être menée à bien".