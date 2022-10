Ligue des champions : le Barça éliminé après la victoire et la qualification de l'Inter Milan

Le FC Barcelone n'ira pas plus loin en C1 cette saison, malgré ses nombreux investissements estivaux. La victoire de l'Inter Milan, en début de soirée mercredi 26 octobre, condamne les Blaugrana à la troisième place du groupe C, synonyme d'élimination. Leur reversement en Ligue Europa, comme la saison passée, est une bien trop maigre consolation, pour un club qui visait un retour marquant dans la principale compétition européenne.

Plus maître de son destin, le Barça n'a pu qu'assister, impuissant, à la promenade des Interistes face au Vikotria Plzen (4-0) à Giuseppe-Meazza. Les Nerazzurri ont vite plié le suspense avec deux buts de Henrikh Mkhitaryan (35e) et Edin Dzeko (42e) avant la mi-temps. Ce dernier s'est même offert un doublé après la pause (66e) et Romelu Lukaku (87e) a parachevé le travail des Interistes.

L'Inter, bourreau du Barça

En total contrôle des opérations, les hommes de Simone Inzaghi n'ont jamais desserré l'étreinte pour assurer leur billet pour les huitièmes de finale. Tout se sera joué finalement sur la double confrontation avec Barcelone, l'Inter l'emportant au match aller (1-0) avant d'aller chercher le match nul (3-3) au Camp Nou, le 12 octobre, dans un match complètement fou et qu'ils ont longtemps mené.

Les Milanais restent toutefois derrière le Bayern Munich, qui peut verrouiller sa première place contre les Barcelonais à partir de 21 heures. Ces derniers resteront troisièmes, un scénario identique à l'exercice 2021-2022 qui les avait vus se faire éliminer en quart de finale par les Allemands de l'Eintracht Francfort.