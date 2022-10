Francfort-Marseille : l'OM, battu en Allemagne, jouera sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions contre Tottenham

L'OM retombe dans ses travers. Les Marseillais se sont inclinés sur la pelouse de l'Eintracht Francfort pour leur cinquième match de poule de Ligue des champions (2-1), mercredi 26 octobre. Plombés par leurs erreurs défensives, rapidement menés au score, les hommes d'Igor Tudor n'ont pas réussi à capitaliser sur leurs temps forts pour renverser les Allemands.

C'est un sentiment de frustration et de déception qui risque de ressortir de cette rencontre dans le camp marseillais. Pas dominés dans le jeu, auteurs de plusieurs temps forts surtout en seconde période, les Marseillais sont pourtant repartis de Francfort avec une troisième défaite européenne cette saison. Ils pourront longtemps regretter leur entame de match désastreuse, avec une ouverture du score concédée dès la troisième minute, et leurs limites défensives qui ont ouvert la voie aux joueurs de l'Eintracht. Après deux sorties réussies contre le Sporting, l'OM retombe sur terre.

Plombés tout seuls

Sur la pelouse du Deutsche Bank Park, les Marseillais se sont compliqué la tâche tout seuls. Ils n'ont même pas eu le temps de rentrer dans leur match qu'ils ont laissé Evan Ndicka centrer pour l'ouverture du score de Daichi Kamada (3e), face à une défense olympienne en retard. L'arrière-garde de l'OM a aussi manqué d'agressivité sur le deuxième but de Randal Kolo Muani, après un joli une-deux avec Mario Götze (27e), alors que Matteo Guendouzi venait d'arracher l'égalisation pour les siens (22e).

Les hommes d'Igor Tudor se sont rendus coupables d'erreurs individuelles qui se payent cher à ce niveau de compétition. En retard sur l'une de ses premières interventions, Jonathan Clauss était à contre-temps au départ de l'action du premier but allemand, tandis que Chancel Mbemba a mal contré le ballon dans sa surface sur la réalisation de Kolo Muani. L'addition aurait pu être encore plus lourde après la bourde de Leonardo Balerdi, auteur d'une passe en retrait dangereuse dans l'axe juste devant la paire offensive allemande (19e).

Cruel manque d'efficacité

Pourtant, mercredi soir, les Marseillais ne sont pas tombés sur un adversaire bien supérieur. Ils ont aussi fait l'assaut du but de Kevin Trapp et se sont créé plusieurs occasions (12 tirs, plus que les 9 allemands). Dès la dixième minute, les latéraux ont été capables de trouver des espaces dans la défense adverse, mais Clauss a trop écrasé sa frappe. Bien trouvé par Nuno Tavares, Alexis Sanchez a vu sa tentative sortie par le bout du pied de Hrvoje Smolcic (15e).

Les Olympiens ont surtout manqué d'efficacité, avec trois tirs cadrés seulement, dont le but de Guendouzi. "On a un petit manque de réalisme devant le but, on arrive à se procurer les occasions mais on n'arrive pas à les mettre au fond", a reconnu Amine Harit au micro de Canal+ après la rencontre. Nuno Tavares (77e) et Cengiz Ünder par deux fois (82e) ont tous les deux manqué le cadre en fin de rencontre, dans un ultime temps fort marseillais.

Avec ce mauvais résultat, ils se font dépasser par leurs adversaires du soir et glissent à la dernière place de leur groupe. Mais ils conservent toutes leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale, en cas de victoire lors de la dernière journée contre Tottenham au Vélodrome, dans un groupe D où rien n'est encore joué.