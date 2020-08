"Les larmes ont fini de couler, il faut rêver plus grand" : les supporters lyonnais déçus mais sacrément fiers malgré la défaite de leur club devant le Bayern

Pas de finale de Ligue des champions pour l'Olympique Lyonnais. Le club s'incline finalement face au Bayern de Munich, 3 à 0. La soirée avait pourtant bien débuté pour les supporters qui y ont cru jusqu'au bout.

La demi-finale de la Ligue des champions opposant l'Olympique lyonnais au Bayern de Munich a eu lieu mercredi 19 août, devant des milliers de supporters accrochés à leur télévision. Pendant le premier quart d'heure, ce sont les Lyonnais qui crèvent l'écran. Les supporters entrevoient la finale jusqu'au doublé de Serge Gnabry qui douche leurs espoirs. À la mi-temps, Maxime veut encore y croire : "Il reste encore du temps, ce n'est pas fini. C'est jouable, il reste deux buts et après ce sont les prolongations. On a sorti la Juventus et Manchester City, pourquoi pas le Bayern ? On a fait deux exploits, pourquoi pas un troisième ? Ça ne peut pas s'arrêter ce soir !"

Fin de la rencontre. L'OL s'incline finalement 3 à 0. Les supporters sont déçus, mais ils ont retrouvés une équipe. "On attendait beaucoup de l'Olympique Lyonnais, mais en face c'était le Bayern. Les quinze premières minutes étaient vraiment géniales, ils nous ont régalé." Tous s'accordent à féliciter le parcours de Lyon et répètent : "On est vraiment fiers de ce qu'ils ont fait".

"On est allé en demi-finale, ça faisait longtemps !"

Néanmoins, l'espoir d'une finale 100% française s'envole. "On est dégoûtés parce qu'on voulait aller en finale contre Paris, mais on espère que ça va nous amener sur une bonne saison après", réagit un fan de l'OL. "On aurait bien aimé marquer, il y avait la place contre le Bayern ce soir, admet un autre supporter. Mais ils sont plus forts et on a fait un énorme parcours, on reste fiers."

Je croyais en mon équipe, mais je ne suis pas trop déçu, on a fait une belle saison.Un supporter de l'Olympique Lyonnaisà franceinfo

La finale opposera donc le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich. Les supporters Lyonnais sont déjà prêts pour cette rencontre. "C'était un beau match. Maintenant, on va supporter le PSG, et j'espère qu'il va remporter", conclut une supportrice. "On est allé en demi-finale, ça faisait longtemps, rappelle un autre supporter. Mais les larmes ont fini de couler, c'est bon, il faut rêver plus grand. Depuis quelques années, on dirait qu'ils ne rêvaient plus, il y avait de moins en moins de résultats."

Pour la première fois depuis 24 ans, l'OL ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. "Pas de Coupe d'Europe, mais un résultat au niveau du championnat. On attends un bon classement", espère un fan Lyonnais. "Ils ont le niveau pour être en top 3, c'est sûr !" Si toutefois les meilleurs joueurs ne quittent pas tous le navire.