"Tactiquement parfait" : le monde du football salue la victoire de Lyon face à Manchester City en Ligue des champions

La victoire de Lyon face à Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions est largement saluée par d'anciens joueurs ou entraîneurs.

Après avoir éliminé la Juventus Turin, Lyon croque Manchester City. L'OL a battu 3-1 les anglais samedi 15 août en quarts de finale de la Ligue des champions. "C'est un moment historique", s'est réjoui Jean-Michel Aulas après la rencontre sur franceinfo. La performance lyonnaise est aussi largement saluée par de nombreux anciens joueurs, entraineurs ou cadres du club.

Une performance collective

Les joueurs de Lyon ont joué "le torse bombé contre City", a jugé Jérôme Alonzo, le consultant football de franceinfo. "Même si City n'était pas dans un très grand soir, encore faut-il savoir et pouvoir profiter des faiblesses de l'adversaire", a-t-il expliqué en saluant le "mental incroyable plein de confiance" des joueurs de l'OL, leur "rigueur défensive" ainsi que leur "lucidité de tous les instants sur les rares occasions qu'ils ont eues".

"Ils n'ont pas vraiment laissé de chance à City, a jugé Sonny Anderson, ancien joueur emblématique de l'Olympique lyonnais. Ils ont dominé le milieu de terrain et devant on savait qu'ils avaient la possibilité de marquer. Je suis fier de la façon dont ils ont gagné le match et se sont qualifiés", a affirmé le Brésilien sur franceinfo.

Un coaching parfait qui "a fait douter Guardiola"

Rudi Garcia, entraîneur de l'OL, "a réussi à défier Pep Guardiola avant le match", a salué Jérôme Alonzo, le consultant football de franceinfo. Il a estimé que "Pep Guardiola a perdu le match tactique avant même de jouer". Pour l'ancien Parisien, "Rudi Garcia a fait en sorte, par ses communications, par ses résultats, par son attitude, de faire douter Pep Guardiola".

Les Lyonnais ont embêté tactiquement les joueurs de Pep Guardiola, de la première à la dernière minute, ils ont été d'un réalisme parfait à la hauteur de l'événement.Jérôme Alonzoà franceinfo

"Le fait que Pep Guardiola change de tactique avant un match aussi important, c'est une erreur", a expliqué sur franceinfo Gérard Houllier, ancien entraîneur de l'OL et de Liverpool. "Avant un grand match, il faut éviter de changer parce que les joueurs pensent plus aux changements et à leur nouveau rôle qu'au jeu lui-même." De son côté, François Clerc, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais salue aussi le coaching de Rudy Garcia et le choix de "l'entrée de Dembelé, qui a mis un doublé", en deuxième mi-temps.

"Un sentiment de joie et de fierté" pour la LFP

"On a un sentiment de joie pour eux et de fierté pour l'ensemble du football professionnel français", a réagi dimanche 16 août sur franceinfo Didier Quillot, directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel.

Il a rappelé que le football français "a été beaucoup décrié, beaucoup critiqué pour l'arrêt du championnat, néanmoins ça a permis aux équipes d'avoir un état de fraîcheur physique et mentale. Notre championnat est beaucoup critiqué, aujourd'hui les faits parlent", a-t-il poursuivi. Pour Didier Quillot, "aujourd'hui, d'avoir deux clubs français en demi-finales c'est une façon de répondre aux critiques qu'on a reçues pendant plusieurs semaines".