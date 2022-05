Incidents au Stade de France : la colère des Anglais

Des incidents ont eu lieu autour du Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions samedi 28 mai. Le journaliste Matthieu Boisseau, en duplex depuis Londres (Royaume-Uni) pour le 23h de Franceinfo dimanche 29 mai, indique que le tabloïd anglais, le Sun, "évoque un carnage" et "rebaptise le Stade de France en ‘Stade de farce’. Le Daily Telegraph, lui, avec cette photo des supporters de Liverpool, s’indigne que la police française ait utilisé des gaz lacrymogènes contre des supporters".

En Angleterre, "on estime que la responsabilité porte sur la désorganisation française"

Le journaliste rappelle que l’Angleterre "connait elle aussi régulièrement des problèmes de sécurité avec ses supporters, dans les stades. L’été dernier, la finale de l’Euro ici à Wembley, à Londres, avait donné lieu à des affrontements car 2 000 personnes déjà étaient entrées dans le stade sans billets. Mais concernant hier soir, de ce côté de la Manche, on estime que la responsabilité porte sur la désorganisation française et sur le comportement, je cite, ‘agressif’ des forces de l’ordre. Le club de Liverpool et le gouvernement britannique demandent effectivement l’ouverture d’une enquête", relaie Matthieu Boisseau.