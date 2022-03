Les chiffres affolants de la carrière de Karim Benzema, géant du football français et mondial

Karim Benzema est de la caste des grands attaquants. Dans la soirée madrilène, mercredi 9 mars, au Santiago Bernabéu, l'international français a été sanctifié. Comme un symbole du Real Madrid en son fief, l'ancien Lyonnais a porté les siens avec un triplé de haute-volée, face aux Parisiens. Bilan : les Merengue filent en quart de finale de Ligue des champions. L'occasion de revenir sur les chiffres ahurissants de Karim Benzema en 13 ans au plus haut niveau.

79

C'est le nombre de buts inscrits par Karim Benzema en Ligue des champions. Il se retrouve quatrième au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition derrière Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (125) et Robert Lewandowski (85).

309

Soit le nombre de buts inscrits par Karim Benzema au Real Madrid. Il a désormais en ligne de mire Raùl et ses 323 buts. L'ovni Cristiano Ronaldo figure encore 142 unités devant le Français, le Portugais ayant fait trembler les filets 451 fois sous le maillot madrilène.

3e

Avec son triplé inscrit face au Paris Saint-Germain, Karim Benzema est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il dépasse ainsi la légende hispano-argentine Alfredo Di Stéfano. Du chemin a été parcouru depuis le 29 septembre 2009, date du premier but du transfuge lyonnais dans la "Maison blanche".

42

C'est le nombre de buts du Real Madrid dans lequel Karim Benzema est impliqué cette saison toutes compétitions confondues. Avec trente réalisations et douze passes décisives en seulement 33 matchs, l'international français est en train de réaliser sa meilleure saison après treize saisons au Real.

34 ans

C'est l'âge de Karim Benzema, devenu face à Paris en huitième de finale retour de Ligue des champions le plus vieux joueur à inscrire un triplé dans la compétition.

Karim Benzema est entré encore plus dans l'histoire du football français en inscrivant un troisième triplé en Ligue des champions le 10 mars 2022. (GABRIEL BOUYS / AFP)

28

C'est le nombre de trophées remportés par le numéro neuf depuis la signature de son premier contrat professionnel à l'Olympique lyonnais en 2005. Il en compte sept avec son club formateur, vingt avec sa famille des Merengue et un avec l'équipe de France. Il est, avec ces vingt-huit titres, le joueur français le plus titré de l'histoire.

137

C'est le nombre d'apparitions de Karim Benzema en Ligue des champions. Il est, avec une participation ininterrompue depuis la saison 2005 à l'OL, le joueur français le plus capé dans l'histoire de la compétition devant Thierry Henry (115), Patrice Evra (111) et Claude Makélélé (96).

10

C'est le nombre de nominations de Karim Benzema au trophée du Ballon d'or depuis la toute première en 2009. Le Français a pour meilleur classement une quatrième place lors de la dernière édition en 2021. Ce qui fait de lui le huitième joueur le plus nommé pour remporter le trophée.

1er

"KB9" a quasiment tous les records les plus impressionnants pour un joueur français en club. Il est, entre autres, meilleur buteur tricolore de l'histoire pour un club devant Roger Courtois (309 contre 281) et Thierry Henry (228), de l'histoire de la Ligue des champions toujours devant Henry (79 contre 51), de l'histoire de la Liga devant Antoine Griezmann (212 contre 159).

0

C'est le nombre de carton rouge reçu par Karim Benzema tout au long de ses 740 matchs en clubs et 94 sélections en Bleus. Le Tricolore n'a jamais franchi la limite et possède même un faible nombre de cartons jaunes : 15 en club et un seul en équipe de France.

2e

Karim Benzema est devenu face à Paris le deuxième joueur étranger le plus capé de l'histoire des Merengue. Avec 500 apparitions sous le maillot Merengue, il talonne désormais Roberto Carlos et ses 524 matchs sous le blason madrilène.