Saint-Etienne-Auxerre : la commission de discipline de la LFP rendra sa décision le 23 juin après les incidents

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) va se pencher sur les violences qui ont éclaté lors du match de barrage entre Saint-Etienne et Auxerre (1-1, 4-5 aux tirs au but), au stade Geoffroy Guichard, dimanche 29 mai. Plusieurs centaines de supporters ont envahi le terrain et propulsé des fumigènes en direction des tribunes et des CRS, après la relégation en Ligue 2 de l'AS Saint-Etienne.

"La décision sera prononcée à l’issue de la séance du jeudi 23 juin 2022 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport", explique la LFP dans un communiqué. Pour ce match, la tribune Jean-Snella était fermée, en conséquence de l'interruption de la rencontre contre Monaco fin avril.