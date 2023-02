OM-PSG : revanche, course pour le titre, record d'affluence... Pourquoi ce Classique sort de l'ordinaire

Pour la première fois depuis des années, l'OM reçoit le PSG, dimanche, dans la peau d'un prétendant au titre de champion de France.

Par définition, un OM-PSG n'est pas un match comme un autre. Mais celui-ci, dimanche 26 février, aura un parfum particulier, de ceux des matchs qui marquent une saison. Dix-huit jours après la victoire marseillaise en quart de finale de Coupe de France (2-1), les meilleurs ennemis se retrouvent pour une revanche en championnat. Une rencontre décisive, l'OM ayant l'occasion de revenir à deux points du leader parisien.

Parce que c'est (déjà) une revanche

Le 8 février, le stade Vélodrome a renoué avec un plaisir qu'il croyait disparu pour longtemps. Pour la première fois depuis le 27 janvier 2011, l'OM a battu le PSG devant son public, en huitième de finale de Coupe de France (2-1). Plus que cette victoire, la deuxième sur les 26 dernières confrontations, soit depuis douze ans, c'est surtout le visage affiché qui a marqué. Dominateurs, les Marseillais ont enfin regardé les Parisiens dans les yeux. Mieux, ils les ont malmenés, dans un Vélodrome volcanique.

Moins de trois semaines plus tard, le PSG vient prendre sa revanche et espère faire un grand pas vers le titre. En cas de victoire, les Parisiens compteraient en effet 7 points d'avance. Et bonne nouvelle pour Paris : absent lors du duel au début de mois, Kylian Mbappé est de retour pour venir laver l'affront. Lors de l'entraînement ouvert au public dans la semaine au Parc des Princes, les supporters parisiens n'ont d'ailleurs rien demandé d'autre.

Parce que Paris est en plein doute

Inventeur malheureux de la crise d'automne et élève récalcitrant des déroutes au printemps depuis plusieurs années, le PSG a cette saison innové en lançant la tempête hivernale. Auteurs d'un mois de février en demi-teinte, éliminés par le rival marseillais en Coupe, et battus en huitième de finale aller de Ligue des champions (0-1) par un Bayern Munich pas vraiment impressionnant, les Parisiens sont au bord du gouffre, bien que toujours leaders de Ligue 1.

La défaite en Coupe de France a bien sûr laissé des traces, tout comme celle qui a suivi en championnat à Monaco (1-3), alors que le PSG s'était déjà incliné à Rennes début janvier (0-1). Sans oublier le nul face à Reims, au Parc (1-1). Seul motif d'espoir pour le PSG : la rencontre face à Lille, remportée sur le fil (4-3), avec notamment un Neymar retrouvé. Problème : le Brésilien, blessé, ne sera pas du déplacement à Marseille.

Parce que la course au titre peut être relancée

Cela fait plus d'une décennie que l'OM ne joue plus le titre en Ligue 1. Sacrés champions de France en 2010 sous Didier Deschamps, les Marseillais n'ont, depuis, eu que peu d'occasions de se mêler au sprint final pour soulever l'Hexagoal. Mais en cas de victoire face au PSG, ils reviendraient à deux points des Parisiens, à treize journées de la fin du championnat. "Je ne crois pas que le titre se jouera sur ce match là, il en restera beaucoup", a de son côté minimisé Christophe Galtier, tout en concédant : "Mais une victoire de notre part serait la bienvenue."

Igor Tudor, son homologue marseillais, a botté en touche mais Chancel Mbemba, lui, a mis les pieds dans le plat : "On joue match par match pour gagner et pour regarder notre objectif. Oui, on pense au titre. On est obligés". Une sortie devenue la nouvelle devise des supporters marseillais sur les réseaux sociaux.

Parce que ce sera historique

Peu importe ce qu'il se passera sur la pelouse, cet OM-PSG restera dans l'histoire. En effet, le record d'affluence pour un match de Ligue 1 (hors rencontres délocalisées au Stade de France) sera battu ce soir, comme annoncé depuis plusieurs jours par le club. Et pour cause, les supporters parisiens étant interdits de déplacement, les places du parcage visiteurs ont été vendues aux Marseillais. Les 67 000 sièges du Vélodrome devraient donc tous être occupés.