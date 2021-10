Mort de Bernard Tapie : l'hommage des Marseillais à leur "Boss" au stade Vélodrome

Recouvert par des écharpes et des drapeaux de l'Olympique de Marseille, le cercueil de Bernard Tapie est entré, jeudi 7 octobre, sur la pelouse du stade Vélodrome, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Devant lui, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, remportée en 1993 par l'OM, a été diffusée. Le peuple marseillais a ovationné son ancien président, décédé le 3 octobre dernier.

Des supporters très émus

Dès le milieu d'après-midi, plusieurs milliers de Marseillais en blanc et bleu ont rejoint les abords du stade Vélodrome. Comme avant un match, il y avait des chants et une certaine ferveur, mais aussi une inhabituelle tristesse chez ces supporters. "Tapie faisait partie des nôtres, c'était notre Boss, il le restera ad vitam aeternam", confie un Marseillais, ému. Pendant huit ans, entre 1986 et 1994, Bernard Tapie a dirigé l'OM. Peu importe qu'il soit né à Paris, l'homme d'affaires a conquis le cœur de la cité phocéenne.