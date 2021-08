Lionel Messi au PSG : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de présentation de l'Argentin

Désormais joueur du Paris Saint-Germain, où il a signé mardi soir un contrat de deux ans et une troisième année en option, Lionel Messi a donné sa première conférence de presse mercredi 11 août dans l'auditorium du Parc des Princes. Voici ce qu'il faut retenir des premiers mots de celui qui portera le numéro 30 au PSG.

Sur son sentiment d'arriver au PSG : "Beaucoup d'enthousiasme"

"Je suis très heureux. J'ai beaucoup d'enthousiasme pour débuter l'entraînement. Je profite bien de mon arrivée avec mes proches, mais je souhaite commencer à m'entraîner car j'ai trop envie de me retrouver avec mes coéquipiers, le staff technique, et commencer cette nouvelle étape. Je voudrais remercier le président, Leonardo et l'ensemble du club pour leur accueil."

Sur son départ de Barcelone : "Assez émouvant"

"Chacun sait comment je suis parti de Barcelone, ça a été très très dur, car c'est beaucoup d'années passées là-bas. C'est difficile d'envisager un changement après autant de temps. Je suis passé par beaucoup d'émotions la dernière semaine : ce fut dur d'un côté, mais aussi très rapide. Ça a été assez émouvant. Je n'oublie pas tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai dû traverser, mais j'éprouve beaucoup d'enthousiasme pour cette nouvelle étape et cette nouvelle vie. Depuis le communiqué du Barça, tout a été très fluide. Ça a été une situation difficile, mais trouver des solutions aussi rapidement n'était pas aussi simple. Cette semaine j'ai vécu tous ces sentiments là, et on prêt à gérer tout ça."

Sur ses ambitions : "Une nouvelle Ligue des champions"

"J'ai toujours la même envie de gagner, et c'est pour cela que je viens dans ce club, qui est ambitieux. Je vois le groupe et le staff technique, et nous sommes prêts à lutter pour tous les trophées. C'est pour ca que je suis venu ici. J'espère que tous ensemble, nous pourrons le faire. Ce n'est pas facile. Parfois on peut avoir la meilleure équipe du monde et ne pas gagner. Les petits détails font la différence et peuvent t'éliminer. Le PSG a été tout proche de gagner (la Ligue des champions) ces dernières saisons malgré une très bonne équipe. Cette compétition rassemble les meilleures équipes. Il faut avoir un groupe uni et fort, comme je pense que l'est celui-ci. Il faut aussi un petit peu de chance. Mon rêve est de pouvoir soulever une nouvelle fois la Ligue des champions, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Quand on regarde l'effectif, il y a beaucoup de possibilités d'atteindre l'objectif. Aussi bien Paris que moi recherchons cet objectif. J'espère que maintenant qu'on est réunis, on pourra l'atteindre ensemble."

Sur sa nouvelle équipe : "J'arrive dans une équipe pratiquement aboutie"

'J'en suis très très heureux, c'est la folie. C'était super de pouvoir partager la journée d'hier avec ce groupe. J'ai beaucoup d'envie de commencer à m'entraîner à jouer, car je vais jouer avec les meilleurs, et ça, c'est agréable à vivre au quotidien

Je pense que j'arrive dans une équipe pratiquement aboutie, au-delà des recrues importantes arrivées cette saison. Je peux aider à gagner la Ligue des champions en donnant mon maximum, je viens avec de l'envie, de l'enthousiasme. Une des motivations a été le vestiaire : Neymar, Leandro Paredes (deux de ses amis)... Tout cela a influencé mon choix."

Sur son accueil par les supporters parisiens : "Je souhaite leur dire merci"

"Je suis très très reconnaissant envers tous ces gens qui m'ont accueilli. C'était une folie à Barcelone déjà. Dès que j'ai annoncé mon départ, les gens étaient déjà comme si j'arrivais à Paris. Je souhaite leur dire merci, on aura beaucoup de temps pour se voir au stade mais aussi dans la ville. On va beaucoup profiter, et j'espère que ce sera une grande année pour eux et pour nous."

Sur ses premières minutes en Ligue 1 : "Une préparation de mon côté"

"Je ne sais pas, je reviens de vacances. J'ai été arrêté pendant plus d'un mois. Je n'ai rencontré qu'hier le coach et le staff. Il faudra sans doute que je fasse une préparation de mon côté, et j'espère que je pourrai jouer le plus tôt possible. Lorsque le staff décidera que ce sera le moment, je jouerai avec beaucoup d'envie."





Sur sa nouvelle vie à Paris : "Je suis prêt"

"J'ai espéré que ma famille soit bien, qu'elle puisse s'adapter à la ville et au pays. Mais je suis prêt, j'ai énormément d'envie. Mais finalement, c'est du football, et le football est pareil partout. Je dois m'habituer à mes nouveaux coéquipiers. Je suis très heureux de commencer, de découvrir mes coéquipiers, de jouer. C'est nouveau pour nous, mais ça va être une très belle expérience, nous sommes dans une ville incroyable et nous sommes heureux et tranquilles."

Sur l'avenir de Kylian Mbappé

Nasser Al-Khelaïfi : "Tout le monde connaît le futur de Kylian : il est Parisien. Il a dit publiquement qu'il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas faire plus compétitif aujourd'hui. Il n'a pas d'excuse pour faire autre chose (que rester)."