Ligue 1 : spectaculaire et polyvalent, le défenseur Wilfried "Chokbar" Singo fait les beaux jours de Monaco

ll reste 20 minutes à jouer au Stade Louis II lors du match entre Monaco (3e) et le Paris Saint-Germain (0-0), vendredi 1er mars en Ligue 1. Pressé dans son camp par Bradley Barcola le long de la ligne de touche, le défenseur monégasque Wilfried Singo (23 ans) décide, dos au jeu, de lober le Parisien par un coup du sombrero sorti de nulle part. Un geste technique, aussi splendide que spontané, qui laisse l'attaquant sur place. Assis sur un tabouret de camping juste à côté, un jeune ramasseur de balle reste bouche bée.

La séquence vidéo, publiée dans un post du compte officiel X de la Ligue 1, affublé du commentaire "Complètement chokbar" [choquant], a fait le tour des réseaux sociaux. Le buzz a encore enflé, lorsqu'un compte anglais l’a repris en pensant que 'chokbar' était le nom du défenseur. Bref, l’Ivoirien s’est fait connaître du grand public en une action. "Je comprends que ça fasse bizarre. On n'a pas l’habitude de voir ça venant d’un défenseur. Moi, je prends du plaisir à le faire", a-t-il réagi au micro de franceinfo, avant d'affronter le RC Strasbourg lors de la 25e journée de Ligue 1, dimanche 9 mars (15h).

"Les gens qui me connaissent savent que je peux tenter ce genre de choses"

L’action peut sembler inédite mais la recrue venue du Torino cet été n’en est pas à son premier fait d’armes. "C'est un geste que j'avais déjà réalisé en Italie. En sélection aussi, je crois, deux ou trois fois. Je le maîtrise vraiment. Les gens qui me connaissent savent que je peux tenter ce genre de choses. Depuis le début de la saison, je le tente à l'entraînement. J'avais dit à mes coéquipiers que j'allais le reproduire à un match. Là ça m'a réussi, en plus contre Paris. C'est incroyable."

Depuis son arrivée dans le club de la Principauté cet été, le natif de Grand-Béréby (sud-ouest de la Côte d'Ivoire) s'est aussi et surtout fait remarquer par ses bonnes prestations et sa polyvalence. Recruté pour jouer dans l’axe de la défense d’Adi Hütter, Singo dépanne aussi sur le côté droit de la défense monégasque, poste qu’il occupait à Turin. Dernier exemple en date face au Paris Saint-Germain vendredi dernier. Sorti vainqueur de quinze des dix-sept duels qu’il a disputés - un record pour un joueur de Ligue 1 face au PSG - Singo a écœuré Kylian Mbappé et les attaquants parisiens. Symbole d’une adaptation réussie. "Je me sens bien, je m’entends bien avec mes coéquipiers. J'ai la confiance du coach, la confiance du groupe. Tout se passe bien. Je continue de progresser, de donner le maximum pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs cette saison."

Monaco gagne plus quand il joue

Il y a un mois, il remportait la Coupe d'Afrique des Nations dans son pays avec les Eléphants. Son plus beau titre, et pas seulement parce que c’est son premier. "On ne peut pas expliquer ce qu’il s’est passé. Il faut le vivre. C’était une compétition vraiment incroyable. Nous sommes passés par toutes les émotions. Ce sont des moments qu’on ne vit qu’une fois dans une vie. Les souvenirs vont rester pour toujours."

Pendant son absence, Monaco n’a remporté qu’un match de Ligue 1 sur huit et s’est fait sortir de la Coupe de France par le FC Rouen (National) en huitièmes de finale. Depuis son retour, Monaco reste sur une victoire à Lens et un match nul contre Paris (0-0), et trône désormais sur la troisième marche du podium derrière le PSG et Brest. À 14 journées du terme de la saison, l’objectif est clair : "C’est d’y rester. On va tout faire pour maintenir ce club-là dans le top 3." Prochaine étape pour Wilfried "Chokbar" Singo et Monaco à la Meinau, ce dimanche.