Ligue 1 : Saint-Etienne gagne enfin, Brest enchaîne et Monaco cale... Ce qu'il faut retenir du multiplex de dimanche

Douze buts en quatre rencontres pour ce multiplex de Ligue 1, dimanche 7 novembre, après Marseille-Metz. Et ce malgré le triste nul entre Reims et Monaco (0-0). Saint-Etienne et Brest ont renversé Clermont et Lorient, quand Nantes et Strasbourg se sont quittés sur un nul (2-2) frustrant pour les Canaris. Tour d'horizon des enseignements de l'après-midi.

Le fait : Saint-Etienne, enfin !

Après treize matchs crispants et angoissants sans la moindre victoire, Saint-Etienne a enfin débloqué son compteur contre Clermont (3-2). On ne peut imaginer l'effervescence dans laquelle se serait plongé le stade Geoffroy-Guichard si le match ne s'était pas disputé à huis clos. Car le scénario, rocambolesque, a de quoi faire frissonner le moindre spectateur neutre. Menés après deux buts auvergnats consécutifs, les Foréziens ont renversé leurs adversaires dans le money-time.

Nordin, buteur (78e) puis double-passeur pour Krasso (90e+2) et Sow (90e+5), a guidé les siens vers un succès improbable. Surtout, ce résultat confirme la force mentale des Verts, qui leur avait permis d'égaliser contre Lyon (1-1) puis Angers (2-2) dans les arrêts de jeu. Cet acte, qui pourrait être fondateur dans la saison stéphanoise, permet aux joueurs de Claude Puel d'abandonner leur place de lanterne rouge à Metz.

Le chiffre : 343 jours après, Brest enchaîne

Le Stade Brestois a attendu douze matchs pour, enfin, débloquer son compteur de victoires face à Monaco (2-0), dimanche dernier. Puisqu'un bonheur n'arrive jamais seul, les Finistériens ont remis le couvert une semaine plus tard, aujourd'hui, à Lorient (1-2). Deux victoires d'affilée, voilà qui n'était plus arrivé aux coéquipiers de Franck Honorat depuis près d'un an.

L'entame a pourtant été cauchemardesque pour des Brestois cueillis à froid par Grbic. Mais leurs efforts ont payé face à des Merlus réduits à dix, et Faivre puis Pierre-Gabriel ont offert le succès à Brest. Suffisant pour sortir de la zone rouge et plonger les Lorientais, sans victoire depuis un mois et demi, dans le doute.

La mauvaise série : Monaco, attaque en berne

Où est donc passé l'attaque monégasque fringante qui faisait trembler les défenses de Ligue 1 la saison passée ? A Reims, les joueurs du Rocher ont enchaîné un troisième match sans marquer (0-0), après Brest et le PSV Eindhoven en Ligue Europa. En Ligue 1, l'ASM est restée muette à six reprises sur treize sorties. Avec dix-sept buts inscrits, Monaco est la onzième attaque du championnat. Loin, très loin des ambitions initiales.

Auteur de seize réalisaitons la saison passée, Kevin Volland n'a fait trembler les filets qu'à trois reprises. C'est un peu mieux pour Wissam Ben Yedder, avec six réalisations, mais toujours pas suffisant pour quitter une anonyme dixième place.