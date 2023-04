Ligue 1 : pourquoi Mbappé, Lacazette, David et les autres marquent-ils de plus en plus de buts ?

En Ligue 1, neuf joueurs ont marqué au moins 15 buts, une exception européenne qui n'était plus arrivée à ce niveau de la saison depuis 1978.

La Ligue 1 de football est de plus en plus spectaculaire, et cela fait plusieurs années que ça dure. Le nombre de buts marqués a fortement augmenté par rapport aux années 2000. Alors que la 32e journée a lieu le week-end des 22 et 23 avril, ce qui saute aux yeux, c'est le nombre de buteurs différents : ils sont neuf à avoir marqué au moins 15 buts, ce qui constitue une exception européenne.

Ce n'était plus arrivé à ce niveau de la saison depuis la saison 1977-1978. À l'époque, Carlos Bianchi, Bernard Lacombe et Michel Platini font partie des meilleurs buteurs. Kylian Mbappé, Jonathan David ou Alexandre Lacazette leur succède 45 ans plus tard. Il n'y a pas de trou générationnel entre les deux : les bons attaquants étaient aussi là dans les années 2000.

Il y a quinze ans, l'objectif était "de ne pas prendre de but"

"Ce sont les mentalités qui ont évolué", explique Benjamin Psaume, l'ancien milieu offensif de Toulouse et Troyes. Car si ces joueurs marquent davantage aujourd'hui, c'est parce que la philosophie de jeu dans le championnat français a changé. "Il y a dix ou quinze ans, le premier objectif d'un entraîneur, la plupart du temps, c'était de ne pas prendre de but, détaille Benjamin Psaume. Et maintenant on se rend compte qu'il y a certains entraîneurs dans le championnat, certaines équipes, qui pensent plus à marquer que ne pas encaisser."

Parmi les évolutions tactiques, il y a la démocratisation des pistons, ces joueurs sur les côtés qui défendent et attaquent en permanence. "À l'époque, les latéraux, leur premier job, c'était de défendre, rappelle Benjamin Psaume. Maintenant, les joueurs sur les cotés sont limite des ailiers et ce sont ces joueurs-là qui peuvent aider à aller marquer des buts. Quand un mec devant n'est pas mauvais dans la surface, il va être alimenté encore plus par ses latéraux et ses ailiers qu'avant."

+25 % de buts en moins de 20 ans

Le consultant franceinfo Jérôme Alonzo élargit même le spectre. Pour l'ancien gardien du PSG, le rôle de tous les joueurs a changé ces dernières années, "y compris celui du gardien qui, dans beaucoup d'équipes, devient le premier relanceur et parfois même le passeur ou l'avant-dernier passe."

Autour d'un millier de buts ont été inscrits par saison dans le championnat de France depuis cinq ans, contre environ 800 buts dans les années 2000. Pour Jérôme Alonzo, on doit cette évolution en grande partie à l'AS Monaco, qui a imposé son style, plus vertical, rapide et tueur, lors de son titre de champion de France en 2017, avec l'avènement notamment de Kylian Mbappé.

"Un changement de philosophie s'est opéré au sein des clubs et des cellules de recrutement en se disant qu'on peut gagner des matches en jouant bien et vite au ballon, et pas seulement en balançant des ballons devant." Jérôme Alonzo, consultant et ancien gardien du PSG sur franceinfo

Si l'on compare avec les autres championnats européens sur les trois dernières saisons, avec en moyenne près de trois buts marqués par match en Ligue 1, le chiffre est similaire à ce que l'on retrouve en Angleterre et en Italie, et même supérieur à l'Espagne.