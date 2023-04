Football : Kylian Mbappé seul Français nommé parmi les 100 personnes les plus influentes du monde par Time Magazine

Kylian Mbappé est ainsi intégré à ce classement 2023 du magazine américain, aux côtés de cinq autres sportifs : Lionel Messi, Iga Swiatek, Mikaela Shiffrin, Patrick Mahomes et Brittney Griner.

"Plus qu'un génie du football". C'est ainsi qu'est décrit Kylian Mbappé par le Time Magazine, qui a dévoilé sa liste des 100 personnes les plus influentes dans le monde, dont fait partie le nouveau capitaine des Bleus, jeudi 13 avril.

Il est le seul Français à être cité dans cette liste. Selon le magazine, qui souligne l'influence sociétale du Parisien en le classant parmi les "innovateurs", Kylian Mbappé porte trois valeurs, "le respect, l'humilité, et la lucidité". En 2018, après la Coupe du monde, il avait déjà fait la Une de l'édition internationale du Time, dans un numéro consacré aux "leaders de demain".

Cette liste comporte cinq autres sportifs : le footballeur Lionel Messi, septuple Ballon d'or et vainqueur de la Coupe du monde, ainsi que le joueur de football américain Patrick Mahomes vainqueur du Superbowl, tous deux classés dans la catégorie "titans", la joueuse de tennis Iga Swiatek, numéro 1 mondiale classée dans la catégorie "innovateurs"; la skieuse Mikaela Shiffrin, qui a battu le record de victoires en Coupe du monde (hommes et femmes réunis) et qui fait partie de la catégorie "pionniers" et la basketteuse Brittney Griner, emprisonnée pour "possession de stupéfiant" par la justice russe et libérée en échange de prisonniers, qui prend place dans la catégorie "icones".

Parmi les autres personnalités citées, l'acteur Colin Farrell, le roi Charles III, les présidents Joe Biden, Lula, le chancelier Olaf Scholz, Olena Zelenska, épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky...