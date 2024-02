Ligue 1 : "On a touché le fond", estime le coach de Marseille Gennaro Gattuso après la déroute à Brest

Une victoire poussive contre Thionville, formation de cinquième division, en Coupe de France et puis plus rien. A l'Olympique de Marseille, l'indigestion de la nouvelle année se poursuit. Dimanche 18 février, l'OM a enchaîné un septième match sans victoire toutes compétitions confondues en s'inclinant à Brest (1-0). Rien d'illogique au classement contre le surprenant dauphin du PSG. Mais dans la manière, alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique, comme pour leurs objectifs de fin de saison, ce revers est une claque.

Marseille a montré un bien pâle visage dans le Finistère, incapable de cadrer le moindre tir durant 86 minutes de jeu, dont une petite demi-heure passée à 11 contre 10. Cet avantage théorique ne les a pas empêchés d'être punis en toute fin de partie par un but de Pierre Lees-Melou, consécutif à un ballon perdu par les visiteurs dans leur moitié de terrain.

"Je crois qu'il y a bien peu de choses à dire ce soir, il faut juste assumer nos responsabilités, demander pardon aux supporters, demander pardon à ce maillot car, ce soir, ce qu'on a produit est inacceptable" a déploré l'entraîneur de l'OM Gennaro Gattuso en conférence de presse.

🗣️ Gennaro Gattuso : "J'ai besoin de m'excuser auprès des supporters."



La réaction du technicien italien, dépité après la défaite.#SB29OM pic.twitter.com/qAGxmpg0Q8 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 18, 2024

Une fois de plus en 2024, l'OM s'est montré incapable de tenir un résultat, après avoir été rejoint notamment par Metz (1-1) puis Donetsk (2-2) en Ligue Europa, quelques jours plus tôt. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang confirment leur crise de confiance, entre apathie offensive et fébrilité devant leur but. Marseille a encaissé au moins un but, exception faite du match de Coupe de France contre les amateurs de Thionville, lors de chacun de ses onze matchs depuis le 10 décembre dernier.

"Je crois qu'on a touché le fond, ce soir. On est dans un tourbillon, un cercle vicieux et je crois qu'il faut s'occuper aujourd'hui de prendre le plus de points possibles pour récupérer un petit peu de sérénité." Gennaro Gattuso, entraîneur de l'Olympique de Marseille en conférence de presse

L'entraîneur transalpin, arrivé sur la Canebière le 27 septembre en plein contexte de crise entre les supporters de l'OM et les dirigeants du club, n'est pas parvenu à ramener cette constance qui entraînerait le calme. Abattu, l'ancien milieu de terrain s'est estimé être le "premier responsable" de ce nouveau naufrage, tout en semblant à court de ressort pour faire rebondir ses joueurs.

"Dans le foot, il faut une âme et c'est précisément ce qui nous manque actuellement. Sans âme, tout est plus difficile. On n'est pas une vraie équipe, c'est ça que je regrette. Et à 11 contre 10, on n'a pas été en mesure d'inquiéter notre adversaire. On est trop fragiles et malheureusement, à ce niveau-là, on le paye cher."

L'Olympique de Marseille pointe désormais à la neuvième place de Ligue 1, à neuf points du podium avec douze rencontres restant à disputer. La réaction doit être impérative, d'autant que le barrage retour de la Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk arrive dès jeudi prochain. Une élimination assombrirait un peu plus l'horizon dans les Bouches-du-Rhône.

0 - Marseille (3 nuls, 2 défaites) n'a remporté aucun de ses 5 premiers matches de Ligue 1 d'une année civile pour la 3e fois de son histoire, après 1956 et 1978. Naufrage. #SB29OM pic.twitter.com/LtLM4stS2w — OptaJean (@OptaJean) February 18, 2024

D'ailleurs, l'avis de tempête est déjà tout proche en coulisses, alors que le nouveau directeur sportif du club, Mehdi Benatia, a chargé le défenseur Jonathan Clauss dans le Canal Football Club, puis sur Amazon Prime Video dimanche. L'ancien lensois s'était vu reprocher son investissement, poussant l'OM à envisager son départ durant le mercato hivernal. "Je sais qu’il a été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu’on attendait de lui dans l’attitude, en tant que leader, qu’international français, a exprimé Benatia à Canal +. On pensait que le message était passé. Malheureusement ça ne l’a pas été."

Fragile sur le terrain, tendu en dehors, l'Olympique de Marseille n'a plus de temps à perdre pour se remettre la tête à l'endroit.