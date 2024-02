Direct Brest-Marseille : l'OM, en plein doute, se déplace en Bretagne... Suivez le match de la 22e journée de Ligue 1

Pour retrouver trace d'une victoire de l'OM en championnat, il faut remonter au 17 décembre dernier et la réception de Clermont (2-1). Deux mois plus tard, c'est un OM en crise qui se rend sur la pelouse du Stade brestois, dimanche 18 février, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Huitièmes du championnat, les hommes de Gennaro Gattuso restent sur quatre matchs nuls en cinq rencontres de L1, et une élimination aux tirs au but contre Rennes en Coupe de France.

De leur côté, les Bretons marchent sur l'eau et enchaînent les prestations de très haut niveau. Les coéquipiers de Pierre Lees-Melou n'ont plus perdu depuis le 5 novembre dernier et un déplacement sur la pelouse de Monaco (2-0). Bien installé dans le top 4, Brest a fait de Francis Le Blé une forteresse imprenable où seul le PSG est venu s'imposer cette saison (3-2).

Suivez le match en direct.