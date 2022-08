Ligue 1 : Lille surclasse Auxerre, Sotoca s'offre un triplé avec Lens, Ramsey déjà buteur... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Après les victoires des grosses cylindrées lyonnaise, monégasque et parisienne, la première journée de Ligue 1 se poursuivait sur les autres pelouses, dimanche 7 août. Un Lille nouvelle version s'est idéalement lancé en dominant largement le promu auxerrois (4-1), alors que Lens et Montpellier se sont également imposés face à Brest (3-2) et Troyes (3-2). Angers et Nantes (0-0), ainsi que Toulouse et Nice (1-1) n'ont pas réussi à se départager. Retour sur les temps forts de l'après-midi.

Le retour manqué : le promu auxerrois boit la tasse à Lille

Un après-midi éprouvant pour l'AJA. Auxerre a lourdement chuté sur la pelouse de Pierre-Mauroy face à Lille pour son grand retour en Ligue 1, dix ans après sa dernière saison dans l'élite. Dépassés, les joueurs de Jean-Marc Furlan ont craqué dès l'entame de la rencontre, encaissant deux buts en trois minutes, avant de sombrer (4-0). La réduction de l'écart de Gaëtan Charbonnier à l'heure de jeu (4-1) n'a pas suffi pour les relancer.

Sous la baguette de son nouvel entraîneur, Paulo Fonseca, dont la patte offensive est déjà visible, Lille s'est fait plaisir. Porté par Benjamin André, Jonathan David et Rémy Cabella, tous buteurs, le Losc marque les esprits et soigne déjà sa différence de buts.

Le match : Montpellier-Troyes, vingt minutes de folie et un petit bijou

Montpelliérains et Troyens ont fait le spectacle sur la pelouse de la Mosson, avec notamment un début de match fou. En vingt minutes, les 22 joueurs se sont rendu coup pour coup. Auteur de l'ouverture du score dès la 3e minute, le MHSC a vu les Troyens revenir sur penalty moins de dix minutes plus tard. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont repris les devants au quart d'heure de jeu mais Mama Baldé a permis à l'Estac de revenir immédiatement à hauteur.

Les filets ont ensuite arrêté de trembler, mais le match n'a rien perdu en intensité. Avec plus de dix occasions de chaque côté, les deux équipes ont offert une prestation de qualité. C'est finalement Montpellier qui a marqué le but décisif, sur un petit bijou de Téji Savanier dans les dix dernières minutes. Le MHSC signe son premier succès en Ligue 1 depuis mars.

Le joueur : Florian Sotoca voit triple pour Lens

Le grand homme du succès lensois, c'est lui. Auteur d'un triplé (27e, 62e, 65e), le premier de sa carrière, Florian Sotoca a guidé les Sang et Or vers la victoire de la saison devant leur public à Bollaert. Face à une équipe de Brest longtemps impuissante, Sotoca a multiplié les déplacements et les occasions. L'addition aurait pu être encore plus lourde si l'attaquant français n'avait pas manqué un penalty à la demi-heure de jeu.

Toutefois, les Lensois se sont fait peur en fin de rencontre, mais le premier but en Ligue 1 d'Haris Belkebla, ainsi qu'un penalty de Romain Del Castillo, n'ont pas suffi aux Brestois pour revenir à hauteur.

La recrue : Aaron Ramsey sauve Nice

Aaron Ramsey a déjà pris ses marques en Ligue 1. Arrivé il y a moins d'une semaine dans l'Hexagone, l'attaquant gallois s'est illustré pour son premier match sous le maillot de l'OGC Nice. Une minute et 24 secondes après son entrée en jeu en fin de match, et alors que les Aiglons étaient menés par des Toulousains dominateurs une bonne partie du match, Ramsey a profité d'une bonne passe de Bilal Brahimi pour envoyer une belle frappe dans les filets de Maxime Dupé et arracher l'égalisation.

"Je suis content de la réaction de l'équipe", a déclaré le sauveur du jour après le match au micro d'Amazon Prime. "Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud ! C'était physique et technique, mais je pense que je vais me plaire ici." Le ton est donné pour la recrue niçoise.