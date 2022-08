Ligue 1 : Lyon se fait peur mais débute la saison par une victoire contre Ajaccio

Portés par le revenant Alexandre Lacazette, auteur d'un but et d'une passe décisive, les Rhôdaniens ont réussi leur entame de championnat (2-1), vendredi soir.

Vingt-cinq minutes, et puis c'est tout. Avec deux buts précoces, Lyon pensait se diriger vers une victoire facile contre Ajaccio, vendredi 5 août en ouverture de la Ligue 1. Mais l'expulsion d'Anthony Lopes (27e), suivie du but sur penalty de Thomas Mangani, a totalement relancé les Corses, finalement eux aussi réduits à dix. L'OL s'est endormi par la suite, a frisé la correctionnelle, mais s'en est finalement sorti (2-1). L'ACA s'est battu avec ses armes et aurait pu espérer mieux.





Une action collective conclue par Tetê, le retour du Général avec un penalty transformé, une ambiance magnifique, trois points empochés… pour des retrouvailles au goût de victoire !



Dire que l'Olympique lyonnais n'a pas changé en trois mois relève de l'évidence. Cette fâcheuse propension à afficher deux visages distincts dans un même match, emballant puis terriblement nonchalant, l'OL ne l'a pas gommée à l'intersaison. La précaution reste de mise pour juger une sortie inaugurale, mais les Rhôdaniens n'ont pas rassuré grand monde. Même face à un promu, le sabordage n'a pas été loin.

Pas grand chose ne laissait pourtant présager de tels balbutiements au sortir de vingt premières minutes de haute volée. Après deux premières chaudes alertes, Tetê, en conclusion d'une belle action collective, a mystifié Benjamin Leroy d'une frappe du gauche (12e). Une faute bête de Cédric Avinel a ensuite offert un penalty à l'OL, transformé par Alexandre Lacazette (20e). Le Guadeloupéen, passeur sur le premier pion, a réussi son retour dans son jardin.

Lopes dangereux et expulsé

Anthony Lopes a pourtant, malgré lui, coupé court à cette balade lyonnaise. Le portier s'est fendu d'une sortie dangereuse sur Mounaïm El Idrissy, écopant d'un rouge logique et laissant Thomas Mangani réduire la marque sur penalty (31e). Il n'en fallait pas plus pour redonner du poil de la bête à l'Ours ajaccien, décomplexé en contre-attaque.

Las, au crépuscule d'une première période animée, Romain Hamouma a laissé trainer son coude sur Lucas Paqueta et reçu un deuxième jaune (45e+4). Frustrant, d'autant que, pour un geste similaire de Thiago Mendes dans la surface un peu plus tôt, M.Bastien était resté de marbre.

Dans une seconde période morose entrecoupée de quelques fulgurances ajacciennes, l'OL a évolué dans un entre-deux peu confortable. Qualitativement au-dessus mais pas tout à fait libérés, les Lyonnais ont redoublé de maladresse. Quelques joueurs, comme le jeune Johann Lepenant, se sont montrés. Le succès sauve les apparences, mais le danger sporadique porté sur la cage du promu inquiète. De son côté, l'ACA s'en est sorti la tête haute. La mission maintien sera corsée, mais Olivier Pantaloni dispose d'une base solide pour faire quelques coups.