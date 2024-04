Ligue 1 : la LFP aménage le calendrier du PSG et de l'OM pour les mettre "dans les meilleures conditions" en coupes d'Europe

Le PSG et l'OM sont respectivement qualifiés en demi-finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Leurs matchs de la 32e journée de championnat seront reportés au 15 mai, afin de "favoriser leur parcours" sur la scène européenne.

La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé ce vendredi d'aménager le calendrier du PSG et l'OM pour les mettre "dans les meilleures conditions" pour les demi-finales de coupes d'Europe, rapporte la Direction des Sports de Radio France. La LFP a fixé les rencontres Stade de Reims-Olympique de Marseille et OGC Nice-Paris Saint-Germain comptant pour la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats au mercredi 15 mai 2024 à 21h, au lieu du 3 mai, rapporte la Direction des Sports de Radio France.

Le PSG affronte Dormund les 1er et 7 mai en demi-finales Ligue des champions, et Marseille les Italiens de l'Atalanta Bergame les 2 mai et 9 mai dans le dernier carré de la Ligue Europa.

"L'indice UEFA de la France demeure un objectif essentiel"

En conséquence, les matchs Stade Brestois 29-Stade de Reims et OGC Nice-Havre AC, comptant pour la 33e journée de Ligue 1, sont avancés au vendredi 10 mai (au lieu du 11 mai) pour ne pas pénaliser les Niçois et les Brestois dans la course à l'Europe. Toutes les autres rencontres de la 33e journée de Ligue 1 se dérouleront le dimanche 12 mai 2024 à 21h, en raison de la participation de l’OM à la demi-finale retour de Ligue Europa le jeudi précédent.

Cette décision a été prise "dans l’optique de favoriser le parcours des clubs français en coupes d’Europe considérant que l’amélioration de l’indice UEFA de la France demeure un objectif essentiel", a communiqué la LFP. Ainsi cette dernière a fait le choix de mettre les deux clubs français qualifiés en demi-finales de la Ligue des champions (Paris Saint-Germain) et de la Ligue Europa (Olympique de Marseille) "dans les meilleures conditions".