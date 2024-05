Ligue 1 : Brest en Ligue des champions, Lyon et Lens européens, Lorient relégué... Les enseignements de la dernière journée

La Ligue 1 2023-2024 tirait sa révérence, dimanche 19 mai, avec le multiplex de la 34e et dernière journée de la saison. Avec un PSG déjà couronné champion de France, des Monégasques assurés de terminer dauphins et le Clermont Foot à l'inverse déjà condamné à la Ligue 2, il restait plusieurs inconnues à lever à tous les étages du championnat.

De la course à la Ligue des champions entre Brest et Lille à celle au barrage pour le maintien entre Metz et Lorient en passant par les nombreux prétendants (Lens, Lyon, Marseille) à la dernière place européenne : cette 34e journée ultra-spectaculaire a tenu en haleine jusqu'aux toutes dernières secondes de cette saison.

Ligue des champions : Brest qualifié, Lille en tour préliminaire

Ejecté du podium lors de la 33e journée par le Losc pour la première fois de la saison, le Stade brestois a renversé la vapeur pour récupérer sa place de troisième sur le gong. A égalité de points avec le Losc au coup d'envoi, les Brestois partaient avec une différence de but défavorable. Mais sur la pelouse de Toulouse, les Pirates ont fini la saison en fanfare (3-0).Trois points qui ne suffisaient aux Bretons qu'en cas de contre-performance lilloise face à Nice, déjà assuré d'une cinquième place qualificative pour la Ligue Europa.

Longtemps menés au score, le Losc a repris la main en seconde période par Haraldsson et André, et pensait tenir sa troisième place. Mais l'égalisation de Lotomba dans le temps additionnel (2-2, 90e+3) a scellé les espoirs nordistes. C'est bel et bien Brest qui termine troisième et se qualifie directement pour la C1, aux côtés du PSG et de l'AS Monaco. Quatrième, le Losc devra passer par le troisième tour préliminaire puis par un barrage pour rejoindre la Ligue des champions. En cas de défaite, les Dogues seront reversés en Ligue Europa.

Europe : Lyon et Lens européens, l'OM fanni

Après sa défaite à Reims mercredi, il fallait un alignement de planètes pour que l'OM se qualifie pour une coupe d'Europe la saison prochaine. La première condition, c'était de voir Marseille s'imposer sur la pelouse du Havre. Une condition péniblement remplie par les Marseillais, vainqueurs 2-1 au stade Océane. Sauf que dans le même temps, ni Lens, ni Lyon n'ont perdu, sonnant ainsi le glas des espoirs européens de l'OM, huitième.

Sixièmes au coup d'envoi, les Lensois ont longtemps maîtrisé leur destin, en menant 2-0 jusqu'à l'heure de jeu. C'était avant le sursaut montpelliérain, qui a conduit à un match nul (2-2) qui fait les affaires... de l'Olympique lyonnais. Car les Gones, grâce à un penalty d'Alexandre Lacazette à la 96e minute, se sont imposés face à Strasbourg (2-1). De quoi s'emparer de cette sixième place qualificative pour la Ligue Europa conférence, mais qui les envoie en Ligue Europa grâce... à leur place en finale de Coupe de France.

En effet, en cas de sacre face au PSG samedi 25 mai, les Lyonnais seront qualifiés en C3 via la Coupe de France, tandis qu'en cas de défaite face aux Parisiens, ils le seront grâce à leur sixième place en Ligue 1. Un jeu de chaises musicales qui fait aussi le bonheur des Lensois, donc. Septièmes, les Artésiens sont assurés de disputer la prochaine Ligue Europa conférence.

Maintien : Lorient relégué, Metz peut encore espérer

Condamné à la Ligue 2, le Clermont Foot pouvait encore éviter la dernière place. Pour cela, les Auvergnats devaient s'imposer sur la pelouse de leur adversaire direct dans cette lutte : Lorient. Les Merlus caressaient l'espoir de dépasser le FC Metz pour s'emparer de la place de barragiste, et ainsi encore espérer un maintien en Ligue 1. Pour cela, Lorient devait s'imposer en espérant une défaite de Metz face au PSG, tout en comblant une différence de buts négative (-7).

Surmotivés par cet infime espoir et par les deux buts rapidement concédés par Metz face au PSG, les Merlus ont déferlé sur la défense auvergnate et tout emporté sur leur passage. A l'heure de jeu, Lorient menait ainsi 3-0 face à des Clermontois totalement dépassés. Il restait alors un écart de trois buts à combler pour les Morbihanais, puisqu'en cas d'égalité parfaite, Metz restait devant au jeu des confrontations directes. Une égalité parfaite finalement atteinte, puisque Lorient a giflé Clermont (5-0) et entrenu l'espoir jusqu'au bout de la nuit. En vain. C'est bien le FC Metz qui termine seizième et qui jouera sa place en Ligue 1 contre Rodez, le Paris FC ou l'AS Saint-Etienne.