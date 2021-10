Ligue 1 : agacé, Leonardo règle ses comptes en zone mixte après la victoire du PSG

Malgré sa large avance en tête de la Ligue 1 et sa position de leader de poule en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est critiqué par une partie de ses supporters et de la presse. En cause, des victoires souvent arrachées dans les dernières minutes et un fond de jeu qui laisse parfois à désirer. En marge du nouveau succès étriqué contre Lille (2-1), vendredi 29 octobre, le directeur sportif Leonardo a tenu à s'expliquer en zone mixte.

C'est une évidence, on n'est pas encore là où l'on souhaite être. La seule chose que je n'aime pas trop, c'est la manière dont on juge cela. C'est un peu trop par rapport au coach, aux nouveaux grands joueurs de l'équipe. Leonardo Zone mixte

Et le Brésilien d'ajouter : "C'est la quatrième victoire avec un but à la 90e minute, c'est le signe d'une équipe qui est en vie. Vous êtes plus inquiets par rapport à une photo Instagram... On parle plus de ça, et ça me gêne." Leonardo fait ici référence à la vie privée de l'attaquant Mauro Icardi, exposée sur les réseaux sociaux et relatée par quelques médias.

Le dirigeant brésilien a apporté son soutien à Mauricio Pochettino : "On cherche, tout le monde cherche, mais avant d’arriver il était top 5 et maintenant rien ? Tout le monde a besoin de temps", a-t-il indiqué à propos de l'entraineur du PSG.

"Je ne suis pas inquiet"

Conscient des manques du PSG, le directeur sportif a tout de même défendu le bilan de certains joueurs. "Messi a passé plus de temps en sélection qu'ici. C'est la même chose pour Neymar, qui a fait un très grand match. Di Maria a été décisif, Danilo et Gueye ont fait un grand match. Je ne suis pas inquiet."

Agacé par des critiques jugées "injustes" à l'encontre de Neymar, Leonardo a volé au secours de son compatriote. "Il a fait un très bon match aujourd'hui. Un joueur qui fait toujours la fête comme tout le monde dit, ne court pas 90 minutes comme ça !", a indiqué, sarcastique, le directeur sportif du club de la capitale.