Ligue 1 : bousculé, le PSG renverse Lille en toute fin de match

Bousculés et dominés pendant près d’une heure de jeu, les Parisiens ont longtemps été menés par le LOSC, avant d’égaliser, à un quart d’heure de la fin de la rencontre, puis de prendre l'avantage dans les dernières minutes (2-1), vendredi 29 octobre. Privé de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Marco Verratti, le PSG a souffert mais s'en est sorti grâce à Marquinhos et Angel Di Maria, qui ont répondu à Jonathan David. Le Losc peut nourrir des regrets tant il a eu l’occasion de tuer le match, mais il peut aussi tirer des enseignements positifs de sa première période, avant son déplacement à Séville en Ligue des champions mardi.

8 - Paris a gagné 8 points après la 85e minute de jeu cette saison en Ligue 1, au moins 5 de plus que toute autre équipe de l’élite. Mental. #PSGLOSC pic.twitter.com/4aXFqV1Mln — OptaJean (@OptaJean) October 29, 2021

Après avoir perdu le championnat et le Trophée des champions, remportés par les Lillois, les Parisiens avaient l’occasion de réaffirmer leur autorité face aux Dogues, lors de la 12e journée de Ligue 1. Et s’ils l’ont emporté, les hommes de Mauricio Pochettino ont tout de même souffert face à une équipe nordiste qui a certainement signé l’un de ses meilleurs matchs de la saison. Mené d’un but, le club de la capitale a véritablement emballé la rencontre à l’heure de jeu. Une réaction récompensée par un but de Marquinhos, venu suppléer ses attaquants qui ne parvenaient pas à trouver la faille. Le Brésilien a ensuite galvanisé le Parc des Princes et le Virage Auteuil, qui fêtait ses 30 ans avec quelques fumigènes.

Sous les encouragements de ses supporters, de plus en plus bruyants, et alors que les Lillois commençaient à paniquer, c’est finalement Angel Di Maria qui a délivré tout un stade grâce à un but à la fin du temps règlementaire.

Une première heure lilloise

Avant cela, les Parisiens peinaient à trouver des solutions face à une défense lilloise bien organisée et surtout solidaire. Contrairement à leurs homologues parisiens, les attaquants nordistes participaient activement au repli défensif, ce qui a permis au Losc de récupérer de nombreux ballons au milieu de terrain. Pas pressés, les Lillois parvenaient facilement à sortir de leur camp pour se projeter en contre.

0 - Paris n'a fait aucune faute à la pause, son plus bas total sur une première période de Ligue 1 depuis février 2018 contre...Lille. Timorés. #PSGLOSC pic.twitter.com/xF1Kbf0WFw — OptaJean (@OptaJean) October 29, 2021

De cette manière, Burak Yilmaz a été le premier à se mettre en évidence sur une frappe repoussée par Gianluigi Donnarumma dès la première minute. Presnel Kimpembe a également réalisé des interventions décisives en défense mais n’a rien pu faire sur le but de Jonathan David à la 30e minute, laissé libre de tout marquage et servi après un débordement de son compère d'attaque turc.

Pendant un temps, le LOSC a retrouvé la recette qui avait fait son succès la saison dernière, avec des contres supersoniques, mais les Dogues n’ont pas su tenir le rythme jusqu’à la fin de la rencontre. Ils concèdent une quatrième défaite sur leurs cinq derniers déplacements en championnat. De leur côté, les Parisiens renouent avec le succès contre les Lillois, de bon augure avant leur match de Ligue des champions face au RB Leipzig mercredi. Ils ont néanmoins peut-être perdu Lionel Messi, remplacé à la mi-temps alors qu’il avait ressenti une gêne musculaire la veille.