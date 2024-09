Les Jeux de Paris sont bel et bien terminés, l'OM et le PSG assurent, Oscar Piastri s'offre le Grand Prix d'Azerbaïdjan... Le récap sport du week-end

L'aventure olympique est terminée. Les athlètes français se sont offert un dernier tour d'honneur sur les Champs-Elysées et la place de l'Etoile, samedi 14 septembre, avant de poursuivre les célébrations jusqu'au bout de la nuit. Pendant ce temps, la vie a repris son cours, la Ligue 1 aussi, et les trois premiers du championnat de France, l'OM, le PSG et l'AS Monaco, se sont imposés sans forcer. Du côté de l'Azerbaïjdan, Oscar Piastri a raflé le Grand Prix.

Paris, c'est fini

Un best-of géant, une dernière fête pour vibrer, célébrer les athlètes et ces Jeux olympiques et paralympiques. Après l'été à succès des Jeux de Paris, athlètes français, supporters et parties prenantes des Jeux ont répondu présent, samedi 14 septembre, devant 70 000 personnes, pour cette fête voulue par Emmanuel Macron.

La parade des Jeux : un joyeux défilé de champions Pour fêter la fin des Jeux de Paris 2024, 345 athlètes français olympiques et paralympiques se sont retrouvés sur les Champs-Elysées pour un dernier moment de partage et de communion avec le public.

Cette dernière grande célébration a commencé par un défilé géant sur les Champs-Elysées, s'est poursuivie par une remise des décorations aux athlètes, puis un résumé de grands moments des quatre cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux et enfin un grand DJ set.

L'OM, l'AS Monaco et le PSG assurent

Les trois premiers du championnat ont assumé leur statut lors de cette quatrième journée de Ligue 1. Premier sur le pont samedi, l'Olympique de Marseille (2e), qui célébrait ses 125 ans et devrait voir arriver Adrien Rabiot en renfort. Les Phocéens se sont imposés samedi dans le derby méditerranéen face à Nice (2-0), grâce à des buts de Neal Maupay et Luis Henrique.

Du côté du PSG (1er), la confiance continue de s'accumuler avant sa reprise en Ligue des champions, mercredi, face à Gérone. Les Parisiens se sont imposés 3-1 face à Brest, qui avait pourtant ouvert le score sur pénalty. Ousmane Dembélé a retrouvé son efficacité et a inscrit un doublé. Fabian Ruiz, également buteur, semble lui être métamorphosé depuis son Euro.

Monaco (3e) a déroulé à Auxerre et s'est imposé 3-0 grâce à des buts de Thilo Kehrer, Vanderson et Denis Zakaria. Monaco attend aussi la C1, et le FC Barcelone, jeudi 19 septembre. Derrière le trio de tête, Lens, 4e, a concédé deux points à domicile face à Lyon (0-0).

Oscar Piastri s'impose à Bakou

Oscar Piastri s'est offert, dimanche, le deuxième Grand Prix de sa carrière. Le pilote McLaren a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Britannique George Russell (Mercedes), qui a profité de l'accident dans les derniers tours entre Sergio Pérez (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari) qui jouaient devant lui le podium.

L'Australien, parti de la deuxième place sur la grille, a parfaitement su saisir sa chance peu avant la mi-course. Combiné à la remontée de son coéquipier Lando Norris (4e), ce résultat permet à l'équipe McLaren de prendre à Red Bull la tête du classement des constructeurs (476 points contre 456).

Lorena Wiebes et Tim Merlier champions d'Europe sur route

La Belgique a sacré les nouveaux champions d'Europe sur route chez les femmes et chez les hommes. Samedi 14 septembre, c'est la Néerlandaise Lorena Wiebes qui s'est imposée sur le tracé de Hasselt (Belgique), en battant au sprint l'Italienne Elisa Balsamo et la Polonaise Daria Pikulik.

🇧🇪 Tim Merlier est 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐝'𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 🚀



Le Belge s'impose au sprint devant Kooij, Mihkels et Philipsen #EuroRoad24 #LesRP pic.twitter.com/iJjiII2fY2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 15, 2024

La course s'est aussi réglée au sprint chez les hommes, dimanche 15 septembre. Le Belge Tim Merlier est devenu champion d'Europe sur ses terres en devançant le Néerlandais Olav Kooij et l'Estonien Madis Mihkels. Merlier, qui signe sa 14e victoire cette saison, succède au Français Christophe Laporte, tenant du titre mais seulement 9e cette année.

La France est (déjà) éliminée de la Coupe Davis

Eliminée en phase de groupes de la Coupe Davis après deux défaites contre l'Australie et l'Espagne dans la semaine, la France a sauvé l'honneur en remportant son dernier match face à la République tchèque (2-1), samedi à Valence.

Arthur Rinderknech a pourtant perdu son premier match face à Jakub Mensik (2-6, 6-3, 7-5). Battu au tie-break au premier set, Arthur Fils a finalement réussi à arracher l'égalisation contre Jiri Lehecka lors du deuxième simple (6-7, 7-5, 6-4). Et c'est la paire Edouard Roger-Vasselin - Pierre-Hugues Herbert qui a ensuite remporté le double décisif contre Jakub Mensik et Adam Pavlasek 7-6 (7/4), 7-5, pour éviter à la France un zéro pointé.