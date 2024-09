Parade des champions : comment Emmanuel Macron entend défendre l'héritage des Jeux olympiques de Paris 2024

Près de 70 000 personnes sont attendues samedi à Paris pour fêter la fin des Jeux en présence de 300 athlètes olympiques et paralympiques français, une parade populaire et gratuite à l'initiative du président de la République.

"On l'a fait." Emmanuel Macron s'exprime pour la première fois sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le président livre quelques confidences, et des annonces, au journal Le Parisien -Aujourd'hui en France. Il est à l'initiative de la "Parade des champions", défilé des athlètes, des bénévoles et des entraîneurs qui ont participé aux Jeux, qui se déroule samedi 14 septembre sur les Champs-Élysées à Paris devant 70 000 personnes. Les médaillés vont également être décorés de la légion d'honneur et de l'ordre national du mérite, sur la place de l'Étoile. Une grande célébration, alors qu'Emmanuel Macron entend préserver l'héritage des Jeux de Paris.

Après la Parade des champions, il y aura la fête du sport. Une idée d'Emmanuel Macron pour mieux ancrer le sport dans nos vies. Chaque 14 septembre, partout, des matchs, des démonstrations, sur le modèle de la fête de la musique. Le président annonce aussi un ordre décoratif spécifique, en plus de la légion d'honneur et de l'ordre national du mérite, avec une promotion unique, fermée et spéciale Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Cet "ordre pour les acteurs des JO" sera publié en fin d'année pour récompenser des bénévoles, des fonctionnaires de police ou des agents de la RATP et même la chanteuse Céline Dion.

Mais que restera-t-il matériellement de ces Jeux ? Emmanuel Macron confirme qu'une réflexion est en cours au sujet de la vasque. Installée aux Tuileries, c'est un emblème et un symbole du succès populaire de cette "parenthèse enchantée". Faut-il l'installer ailleurs, quel sera son avenir ? Pas de réponse pour l'instant. Quant aux anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, malgré la polémique, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a eu raison de ne pas les enlever tout de suite, selon le chef de l'État. Il réclame qu'une commission parlementaire transpartisane tire le bilan plus global. "La France, ce n’est ni le wokisme, ni le conservatisme, note le président, des femmes et des hommes, de toutes sensibilités politiques, ont su travailler dans la même direction". Preuve, à ses yeux, que l'héritage des Jeux est aussi politique et doit servir de leçon.

Pas de grand discours d'Emmanuel Macron

"Je ne suis pas candidat, je n'ai pas de calculs à faire", explique Emmanuel Macron pour tenter de prouver qu'il ne tire pas la couverture à lui, même si cette Parade des champions, populaire et gratuite, est son idée, répète son entourage. Pour décorer Léon Marchand, Teddy Riner et les médaillés de Paris 2024 sur la place de l'Étoile, une scène en forme d'anneau a été installée autour de l'Arc de Triomphe. Et les stars du sport français sont conviées, les champions du monde de football Didier Deschamps et Youri Djorkaeff, l'ancienne escrimeuse Laura Flessel, la championne olympique de judo Lucie Decosse, le double médaillé olympique en tennis de table Jean-Philippe Gatien, symboles de transmission entre les générations.

"Place aux sportifs !", dit l'Élysée, pas de grand discours donc pour le président qui avait été hué lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques au Stade de France. L'occasion d'incarner encore un peu ce nouveau rôle, à bonne distance des affaires politiques. Tout juste, lance-t-il un appel à "être à la hauteur de cet esprit des Jeux, de cette concorde nationale". Cela vaut lieu aussi de consigne ou de conseil d'ami, alors que son Premier ministre Michel Barnier, qui sera lui aussi de la fête, continue ses consultations ce week-end, avec l'objectif de former - la semaine prochaine - un nouveau gouvernement.