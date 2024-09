Direct F1 : Charles Leclerc pour une deuxième victoire consécutive, Max Verstappen veut renouer avec le podium... Suivez le Grand Prix d'Azerbaïdjan

Charles Leclerc deviendra-t-il le deuxième pilote de la saison, après Max Verstappen, à enchaîner deux victoires ? Le pilote Ferrari partira en pole position, dimanche 15 septembre, à 13 heures, du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Dans les rues de Bakou, le Monégasque chassera sa troisième victoire de la saison, après celles acquises à Monaco, le 26 mai, et à Monza, le 1er septembre.

Au terme des 51 tours de six kilomètres, Charles Leclerc aura l'occasion de reprendre des points à Lando Norris. Le Britannique, deuxième du classement général derrière Max Verstappen, a été gêné par un drapeau jaune et s'est rendu coupable d'une petite faute en qualifications. Il ne partira que de la 17e place sur la grille. Le champion en titre néerlandais s'élancera quant à lui de la troisième ligne. Avec aucune victoire au compteur depuis le 23 juin, et seulement deux podiums sur les six derniers Grands Prix, il se trouve dans une spirale négative et voit son avance fondre au classement, même s'il compte toujours 62 points de plus que Lando Norris. Suivez la course en direct.