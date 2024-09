Plusieurs centaines d'athlètes olympiques et paralympiques ont défilé ensemble sur les Champs-Élysées, à Paris. Devant plus de 70 000 personnes, Léon Marchand, Teddy Riner et les autres ont reçu les honneurs de la République.

Une dernière fête pour vibrer. Les athlètes olympiques et paralympiques ont paradé sur les Champs-Élysées samedi 14 septembre pour partager un ultime moment avec le public français et prolonger le plaisir. Après l'été à succès des Jeux de Paris, plusieurs centaines de sportifs tricolores ont répondu présent, devant 70 000 personnes, pour cette fête voulue par Emmanuel Macron. Léon Marchand, Teddy Riner, Alexis Hanquinquant, Aurélie Aubert, médaillée d'or de boccia, ou encore Antoine Dupont ont communié, avant un concert géant aux pieds de l'Arc de Triomphe. Franceinfo vous résume les 10 séquences à retenir.

Le porteur masqué de la flamme et la cavalière d'argent lancent la parade

Personnages désormais incontournables des Jeux olympiques et paralympiques, le porteur masqué de la flamme et la cavalière d'argent qui avait flotté sur la Seine lors de la cérémonie d'ouverture dont donné le coup d'envoi de l'événement. La cavalière a remis au porteur masqué le fameux bâton pour frapper les trois coups, reprenant la tradition instaurée avant chaque épreuve. Le feu d'artifice bleu-blanc-rouge, qui avait lancé la cérémonie d'ouverture sur le pont d'Austerlitz, a cette fois, eu lieu, autour de l'Arc de Triomphe.

Parade des ahtlètes : l'ouverture en fanfare et en feu d'artifice

Les Phryges s'offrent un dernier défilé sur le catwalk

Elles aussi ont eu droit à un dernier tour de piste. Avant de réintégrer le giron du CIO qui en récupère les droits le 31 décembre, les Phryges décorées de la cérémonie de clôture des Paralympiques ont défilé sur l'estrade installée sur les Champs Élysées. Moquées avant les Jeux, ces mascottes sont devenues un phénomène auprès du public. Toutes n'étaient pas présentes sur le catwalk, puisqu'il y avait environ trente costumes de Phryges olympiques et une vingtaine de Phryges paralympiques.

Parade des athlètes : le défilé de mode des Phryges

Les athlètes olympiques et paralympiques défilent ensemble

Le convoi des athlètes a remonté les Champs-Élysées. Guidés par les sportifs paralympiques, comme Aurélie Aubert ou encore l'ancien joueur de tennis fauteuil Michaël Jeremiasz, ils ont pris la direction de l'Arc de Triomphe. Les quelque 300 sportifs étaient mélangés, olympiques, paralympiques, médaillés et non médaillés et ont pu célébrer avec le public. Du beau monde était présent : Léon Marchand, les frères Alex et Kilian Portal, les frères Ugo et Lucas Didier, les frères Alexis et Félix Lebrun, le rugbyman Antoine Dupont, l'escrimeuse médaillée d'or en sabre Manon Apithy-Brunet. Au son des titres qui ont résonné durant les quinzaines olympiques (Midnight City, de M83, ou Que je t'aime, de Johnny Hallyday), le cortège a pleinement profité de la fête.

Parade des athlètes : le défilé des sportifs olympiques et paralympiques

L'arrivée en costume de Teddy Riner

Le judoka, qui a allumé la vasque lors de la cérémonie d'ouverture, est arrivé avec quelques minutes de retard et en costume. En petite foulée, il a remonté le catwalk avant de remercier le public présent en masse : "Merci pour ces Jeux. Merci à vous, c'était incroyable. Et être là avec vous, ça nous fait remonter sur un nuage." Le quintuple olympique a été longuement applaudi par la foule.

Parade des athlètes : l'arrivée et l'interview de Teddy Riner

Les athlètes et le public entonnent la Marseillaise

Elle a été énormément entonnée durant les quinzaines olympique et paralympique. Il n'était pas possible qu'on ne l'entende pas durant cette cérémonie. Sur le catwalk, le speaker a lancé une Marseillaise qui a été reprise, en chœur, par les athlètes et le public.

La Marseillaise est entonnée par le public et les athlètes sur les Champs-Elysées Les 70 000 spectateurs présents sur les Champs-Elysées reprennent, avec les athlètes français, l'hymne français, la Marseillaise. Un grand moment de convivialité entre les champions et les supporters.

Les performances tricolores racontées par Emmanuel Macron

Avant d'être décorés, les athlètes olympiques et paralympiques, ainsi que le public, ont pu revivre les exploits et les émotions des exploits français. La voix off est celle du président de la République, Emmanuel Macron. Il a notamment énuméré les grands moments de ces Jeux olympiques et paralympiques : "le penalty de Frédéric Villeroux", "l'essai d'Antoine Dupont"...

Parade des athlètes : Le film hommage des Jeux olympiques et paralympiques

Les athlètes médaillés décorés par la République

C'était l'ultime podium pour 118 médaillés des Jeux olympiques et paralympiques. Ils ont reçu les médailles de la République face aux 70 000 spectateurs de la place de l'Etoile. Les médaillés d'argent et de bronze ont reçu la médaille de l'ordre national du Mérite, alors que les champions olympiques ou paralympiques ont été érigés au rang de chevalier de la Légion d'honneur. De nombreuses personnalités du sport (Marie-Josée Pérec, le vice-champion olympique de tennis de table Jean-Philippe Gatien, Didier Deschamps) ou de la politique (Michel Barnier, Anne Hildalgo), ont remis les distinctions. Emmanuel Macron a notamment décoré Léon Marchand, la médaillée de bronze de para tennis de table, Flora Vautier, ou encore le champion olympique de paratriathlon, Alexis Hanquinquant.

Parade des athlètes : Emmanuel Macron le paratriathlète Alexis Hanquinquant

Les joueurs du rugby à 7 font le show

Une dernière danse pour les rugbymen. Après avoir régalé le public du Stade de France ou du Club France, les joueurs du rugby à 7 ont fait le show aux pieds de l'Arc de Triomphe en réalisant leur fameuse chorégraphie.

Parade des athlètes : la chorégraphie des joueurs de rugby à VII

Teddy Riner fait commandeur de l'ordre national du Mérite

Le costume porté par Teddy Riner avait donc une explication. Il fallait bien être sur son 31 pour recevoir des mains d'Emmanuel Macron le titre de commandeur de l'ordre national du Mérite. Le quintuple champion olympique avait déjà obtenu les titres de chevalier et officier de la Légion d’honneur, après les JO de Londres et de Tokyo. Il était déjà géant, les superlatifs commencent à manquer.

Parade des athlètes : Teddy Riner est élevé au rang de commandeur de l'ordre national du mérite

Axelle Saint-Cirel conclut la cérémonie avec une Marseillaise pleine d'émotions

Elle avait ébloui la cérémonie d'ouverture. La mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel a, à nouveau, interprété l'hymne français devant l'Arc de Triomphe pour clore cette cérémonie. La chanteuse lyrique, drapeau tricolore à la main, a fait retentir une ultime fois la Marseillaise pour fermer le livre olympique en France.