Football : "Il n’y a aucun problème" avec Lionel Messi, pour l'entraineur parisien Mauricio Pochettino

Lionel Messi "est un champion, un gagnant, un compétiteur. Il est clair qu’un joueur n’aime pas sortir", raconte Mauricio Pochettino, l'entraineur du Paris Saint-Germain dans un entretien accordé à France Bleu Paris et diffusé mardi 21 septembre. Interrogé par Eric Rabesandratana, son ancien coéquipier au PSG désormais consultant pour France Bleu, il revient sur la sortie de Lionel Messi lors du match contre Lyon (2-1) dimanche 19 septembre. L'attaquant argentin avait été remplacé à la 76e minute de la rencontre provoquant son incompréhension et un début de polémique.

"Aucun problème" entre les deux Argentins

"C’est la responsabilité de l’entraîneur, avec les informations dont il dispose, de prendre les meilleures décisions pour l’équipe et ses joueurs", justifie Mauricio Pochettino dans cette interview, réalisée lundi matin avant l'annonce de la blessure de Lionel Messi et de son forfait pour le match contre Metz à cause d'une contusion osseuse au genou. C'est d'ailleurs la crainte d'une possible blessure crainte qui a poussé l'entraineur argentin à sortir Messi avant la fin du match."Personne n’a de doutes sur la qualité de Leo. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde, de l’histoire. Il n’y a aucun doute. Et donc, il n’y a aucun problème".

"Chaque joueur a besoin de se sentir important." Mauricio Pochettino à France Bleu Paris

Mauricio Pochettino revient également sur son rôle d'entraîneur, où il doit diriger de nombreuses stars, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Angel di Maria. "C’est important de comprendre que chaque joueur est différent. Il faut les prendre de façon individuelle pour les comprendre", explique-t-il. "On espère qu’avec une saison longue, tout le monde aura ce sentiment et se sentira important dans le jeu", détaille-t-il.

Mauricio Pochettino se dit "content" de son début de saison avec "six victoires en six matchs" en championnat, rappelant au passage que l'"objectif principal du club est la Ligue des Champions."