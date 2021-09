Ligue 1 : Lionel Messi, blessé au genou, ne sera pas du voyage à Metz

Sorti à la 76e minute de la rencontre face à Lyon, Lionel Messi est forfait pour le match du PSG face à Metz, mardi 22 septembre à 21 heures. Selon le club parisien, il souffre d'une contusion osseuse du genou gauche.

Peu avant son remplacement par Achraf Hakimi, l'Argentin avait été aperçu en train de toucher son genou gauche, dont il avait souffert durant la trève en équipe nationale. Une IRM a confirmé, mardi matin, des signes d'une contusion osseuse, qui sera réévaluée dans 48 heures.

Marco Verratti et Sergio Ramos seront aussi absents en Lorraine. L'Italien a repris la course et l'Espagnol poursuit sa préparation individuelle sur le terrain. Ramos devrait donc encore patienter pour faire ses débuts avec le club de la capitale.