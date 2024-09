"Football à la française" : dans son nouveau spot de pub pour la Ligue 1, la LFP tacle les "British"

"We Will Show You". Ou, plutôt, "On va vous montrer", en bon français. C'est le titre du nouveau film de marque de la Ligue de football professionnel, dévoilé jeudi 19 septembre. Dans ce spot de 2 minutes 30, on découvre un groupe d'amateurs français de football, les "Frenchies", qui font face à un supporter anglais, "le British", à Londres.

Ce dernier se moque des trois Français, maillots de foot sur le dos : "Le foot français, vraiment ?", lance-t-il narquois, comme un clin d'œil à la "Farmers League", le surnom - moqueur - donné par certains au championnat français.

"Démontrer tout au long de la saison la valeur de leur football"

Ni une ni deux, le groupe français kidnappe ce dernier et l'emmène visiter la France du football. On découvre alors des supporters marseillais, lillois, lyonnais, parisiens, notamment... qui malmènent le "British" et lui montre ce qu'est le "Football à la française", avec l'apparition remarquée de Thierry Henry en pilote d'avion au-dessus de Monaco.

We Will Show You - Football à la Française 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/2JgGgLduBT — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 19, 2024

Dans son communiqué de presse, la LFP précise les objectifs de cette nouvelle campagne. D'abord, "faire de la Ligue 1 une marque forte et reconnue", avec l'idée de "transformer la perception du championnat, pour renforcer sa considération sur la scène nationale et internationale" ; puis "reprendre le contrôle de son image" avec "audace" et un "ancrage dans la Youth Culture" ; et enfin, "une nouvelle histoire pour reprendre le contrôle du récit de la Ligue 1".

Et le communiqué de conclure, sous la forme d'un "appel à tous les clubs, joueurs, fans" de "démontrer tout au long de la saison la valeur de leur football". Un "appel" qui n'est pas sans rappeler le psychodrame autour des droits télé du championnat de football qui a secoué la Ligue 1 durant l'été 2024.