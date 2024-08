Ligue 1 : "Ce qui met en colère les gens, au-delà du prix, c'est le service qui va être proposé" par DAZN, assure Kevin Nieto, analyste du football

Pour voir les matchs du championnat de Ligue 1 de football, qui débute vendredi 16 août au soir, il faudra désormais débourser jusqu'à 45 euros sur la plateforme DAZN. La plateforme britannique diffusera son premier match, Le Havre-PSG, à 20h45. "Je pense que ce qui met en colère beaucoup de gens, au-delà du prix, c'est vraiment le service qui va être proposé", assure sur franceinfo vendredi 16 août Kevin Nieto, analyste du football.

"Il n'y aura plus de multiplex, par exemple, le dimanche. Il y aura beaucoup moins de consultants sur plus de deux tiers des matchs". La formule de l'abonnement à 15 euros ne le convainc pas non plus : "C'est un abonnement avec un seul match à voir et on ne pourra pas choisir le match qu'on va regarder".

"Les responsables sont la Ligue et le diffuseur"

Kevin Nieto est donc en colère contre la plateforme de streaming DAZN, mais pas que. "La Ligue a vendu ses droits au dernier moment en les surestimant d'abord au préalable. Je pense qu'il y a des responsables qui sont la Ligue, ses responsables et le diffuseur".

Il craint donc que les supporters ne soient pas au rendez-vous, faisant chuter les revenus de DAZN, qui pourrait, à terme, abandonner la diffusion des matchs, à l'instar de Mediapro en 2020. "Ils ont la possibilité à un moment donné de se retirer, pas parce qu'ils n'ont plus les moyens, mais parce qu'ils ne seront pas rentables. Et à partir de là, ce n'est pas la même chose".