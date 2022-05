DIRECT. Lille-Monaco : le club du Rocher vise le podium et une 8e victoire de rang... Suivez le match d'ouverture de la 36e journée de Ligue 1

Les joueurs du Rocher sont engagés dans un sprint final. Après un début de saison timide, Monaco termine en boulet de canon avec sept victoires consécutives en Ligue 1. Vendredi 6 mai, l'ASM se rend chez le champion de France en titre, le LOSC, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, avec l'objectif de pousuivre sa lancée.

S'ils figurent en quatrième place du classement général, les Rouge et Blanc peuvent encore composter un billet parmi l'élite européenne la saison prochaine. Déjà à hauteur de Rennes (troisième), les hommes de Philippe Clement n'ont plus que trois points de retard sur Marseille. De son côté, la formation nordiste se trouve en dixième position et ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite avec neuf points de retard sur Nice, cinquième. Suivez le match.