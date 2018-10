Cristiano Ronaldo : À quoi est dû sa fortune ?

Sur le plateau du 20 Heures de France 2, le journaliste Grégory Naboulet fait le point sur la fortune de Cristiano Ronaldo. "En 2017, le Portugais a touché 94 millions d'euros de revenus. Il y a là ses salaires de joueur, mais aussi une dizaine de partenaires publicitaires. Le plus important c'est Nike", rapporte le journaliste. "Il a signé un contrat à vie avec l'équipementier américain, on parle d'un contrat à 1 milliard de dollars. On retrouve aussi un opérateur téléphonique, des montres, un jeu vidéo, une compagnie aérienne, il y a même des sous-vêtements et des hôtels qui portent le nom de Cristiano Ronaldo", poursuit Grégory Naboulet.

Les sponsors réagissent à l'accusation de viol

Comment expliquer ce succès ? "Ce qui attire les marques, c'est que Cristiano Ronaldo est l'homme des réseaux sociaux. En un clic, il touche 330 millions d'abonnés à travers le monde. C'est 330 millions de clients potentiels. En 2016, Cristiano Ronaldo aurait généré 430 millions d'euros de revenus pour Nike via les réseaux sociaux", explique le journaliste. Suite à l'accusation de viol à laquelle il fait face, les sponsors réagissent. Nike attend d'en savoir plus sur l'affaire tandis que le concepteur d'un jeu vidéo, EA Sports, a fait disparaitre le visage de Cristiano Ronaldo de son site internet officiel, rappelant le devoir d'exemplarité de ses ambassadeurs.

