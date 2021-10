OM-PSG et Barcelone-Real Madrid, Quartararo à une roue du titre, la Formule 1 à l'heure américaine… Ce qu'il faut retenir des affiches sportives de ce dimanche

Avec les Classiques français et espagnol, les championnats italien et allemand, Fabio Quartararo prêt à soulever son premier trophée de champion du monde, sans oublier le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen aux Etats-Unis, il y en aura pour tous les goûts, dimanche 24 octobre, à partir de 13h. Franceinfo: sport détaille pour vous ce programme alléchant.

Un Classique enfin indécis en Ligue 1 ?

C'est l'une des affiches les plus attendues chaque année dans notre championnat. Le PSG (1er) se déplace à Marseille (3e) dans un Classique qui est aussi un choc du haut de tableau. Un point derrière Lens et dix derrière le PSG avec un match de moins, l'OM espère passer juste derrière le rival parisien en championnat. Pour le PSG, il s'agira de continuer à creuser l'écart avec la concurrence. À suivre à partir de 20h45 sur franceinfo: sport.

Lors de l'autre match notable de dimanche en L1, Nice (4e) va essayer d'obtenir une troisième victoire de rang face à Lyon, et pourrait prendre la deuxième place si Lens et Marseille ne s'imposaient pas. Sixièmes du championnat, les joueurs de l'OL pourraient également s'octroyer la place de dauphin en fonction des résultats lensois, marseillais mais aussi angevins.



#OMPSG sera bien joué à guichets fermés. Ce soir le Vél atteindra un nouveau record d'affluence ( précédent #OMPSG 2015 : 65148) ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) February 26, 2017

Duel à distance madrilène pour la tête de la Liga

Pour ce premier Classico depuis 16 ans sans Messi ni Ramos dans les effectifs, le Real (2e) se rend au Camp Nou avec comme objectif la première place du championnat espagnol. Pour le FC Barcelone (7e), l'emporter face aux Merengues semble le meilleur moyen d'insuffler une nouvelle dynamique au groupe après un début de saison difficile.

Pour la première fois depuis la saison 2007-2008, un autre que Lionel Messi portera le 10 du FC Barcelone lors d'un Classico. Cette responsabilité incombera à Ansu Fati, ici au Camp Nou de Barcelone, en Espagne, durant le match face au Dinamo Kiev le 20 octobre 2021. (JOAN VALLS / NURPHOTO)

Si le Real ne parvient pas à s'imposer, c'est un autre club madrilène qui pourrait en profiter pour prendre la tête de la Liga. L'Atletico (4e), avec le même nombre de points mais une moins bonne différence de buts que la Maison Blanche, reçoit la Real Sociedad, leader surprise du championnat. À suivre à partir de 21h sur beIN Sports 2.

Des chocs en Angleterre et en Italie

De l'autre côté des Alpes, l'AS Roma (4e) aura fort à faire pour stopper le leader napolitain. Les hommes de Mourinho ont besoin d'une victoire pour s'assurer de rester dans les cinq premiers de Serie A. Le Napoli, invaincu cette saison, tentera de le rester pour demeurer seul en tête du championnat.

La Juventus (7e) se déplace à Milan sur la pelouse de l'Inter (3e). Les champions d'Italie en titre doivent rebondir après leur défaite contre la Lazio la semaine dernière et conserver leur place sur le podium. Après quatre victoires d'affilée, les bianconeri chercheront à poursuivre leur marche en avant et leur remontée au classement après un début de saison raté.

Après leur victoire face au Sheriff Tiraspol le 19 octobre 2021 au stade Giuseppe Meazza de Milan, en Italie, Ivan Perisic et ses coéquipiers vont essayer de rebondir en championnat. (FABRIZIO CARABELLI / LIVEMEDIA)

Outre-manche, c'est l'affrontement entre Manchester United (6e) et Liverpool (2e). Dans le Théâtre des rêves, et après une victoire renversante en Ligue des champions, les Mancuniens s'appuieront sur leur public pour essayer de renouer avec la victoire en championnat, eux qui restent sur deux défaites et un nul. Les joueurs de Jürgen Klopp auront quant à eux la possibilité de renforcer leur deuxième place.

Quartararo champion du monde de MotoGP ?

Alors qu'il ne reste que trois manches en championnat et qu'il dispose d'une avance de 52 points sur son dauphin Francesco Bagnaia, le Français Fabio Quartararo pourrait devenir champion du monde dès ce dimanche lors du GP d'Emilie-Romagne. S'il ne perd pas plus de deux points sur l'Italien de Ducati, le pilote de Yamaha sera sacré à Misano sans attendre la fin du championnat.

Le bras de fer entre Verstappen et Hamilton

Après la victoire de Bottas (Mercedes) lors du GP de Turquie le 10 octobre, la lutte pour le titre se poursuit entre Hamilton (Mercedes) et Verstappen (Red Bull). Le Néerlandais a profité de la dernière course pour reprendre la première place à son dauphin britannique, sur qui il compte six points d'avance. Il reste six Grand Prix à courir d'ici la fin de saison, le suspense est plus que jamais au rendez-vous.