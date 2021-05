"Le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin" : Zidane dévoile les raisons de son départ

Elles se faisaient attendre, les raisons du départ de Zinédine Zidane du Real Madrid sont désormais connues. Le journal espagnol As a publié lundi 31 mai une lettre ouverte de l'entraîneur français qui explique son choix de quitter la Maison blanche, annoncé jeudi 27 mai.

Exclusiva AS carta abierta de #Zidane al madridismo



El técnico francés revela las razones que le han impulsado a abandonar el #RealMadrid.



Este lunes, el texto íntegro de la carta en AS y la edición impresa del periódico https://t.co/GE7W4MDj9t pic.twitter.com/ubIY2N1CqS — Diario AS (@diarioas) May 30, 2021

"Le club ne m'offre pas le soutien pour construire quelque chose"

"Je m'en vais, mais je ne suis pas fatigué d'entraîner", a-t-il commencé en préambule, confirmant ainsi les rumeurs qui écartaient une éventuelle lassitude. À la différence de son premier départ en 2018, ce dernier aurait bien aimé continuer à la tête du Real mais les conditions n'étaient pas réunies, selon lui. "Je m'en vais car je sens que le club ne me donne pas la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre pas le soutien (nécessaire) pour construire quelque chose à moyen ou long terme", a précisé le champion du Monde 1998.

Zidane ne s'est pas arrêté là et a fustigé le manque de soutien à son égard des dirigeants madrilènes. Le Tricolore n'a pas fait aussi bien que son premier mandat où il avait conquis trois Ligues de champions consécutives (2016, 2017 et 2018) mais a tout de même gagné la Liga, la saison dernière. "Une chose importante a été oubliée, tout ce que j'ai construit au quotidien a été oublié, ce que j'ai apporté dans la relation avec les joueurs, avec les 150 personnes qui travaillent avec et autour de l'équipe, écrit-il. Je suis né gagnant et j'étais ici pour conquérir des trophées, mais au-delà de ça, il y a les êtres humains, les émotions, la vie et j'ai le sentiment que ces choses n'ont pas été valorisées."

"D'une certaine manière, on m'a fait des reproches." Zinédine Zidane à As

Pour terminer sa lettre ouverte, le désormais ex-coach des Merengues invite les dirigeants madrilènes à se rendre compte de l'importance cruciale des relations humaines. "Aujourd'hui, la vie d'un entraîneur sur le banc est de deux saisons, pas beaucoup plus. Pour que cela dure plus longtemps, les relations humaines sont essentielles, elles sont plus importantes que l'argent, plus importantes que la célébrité, plus importante que tout. Vous devez vous en occuper."

Zinédine Zidane a quitté son poste à la tête du Real Madrid alors qu'il lui restait encore une année de contrat. Cependant, il n'a pas évoqué son futur qui reste encore très incertain. Mais ZZ a confirmé son envie de continuer à entraîner.