Trois questions sur l'avenir de Zinédine Zidane après son départ du Real Madrid

À quoi ressemblera l'avenir de Zinédine Zidane ? Son départ du Real Madrid officialisé jeudi 27 mai, l'entraîneur français est désormais libre. Son futur est encore incertain et personne ne sait si après cinq années passées à la "Maison blanche", en deux passages, le champion du monde 1998 souhaite replonger directement dans le bain. Si tel est le cas, la Juventus ou l'équipe de France pourraient représenter deux destinations parfaites pour Zizou. À moins d'une surprise.

Peut-il retourner à la Juventus ?

C'est la piste la plus plausible dans l'avenir de Zinédine Zidane. Ancien Juventini de 1996 à 2001, le Marseillais de naissance n'a jamais caché son attachement au club turinois. "L'Italie est toujours dans mon cœur et la Juve a toujours été importante pour moi. On verra", avait déclaré le technicien de 48 ans sur Sky Italia, début avril.

Ces déclarations n'avaient pas manqué d'enflammer les débats en Espagne. La piste est d'autant plus crédible que la Juventus sort d'une saison compliquée sous les ordres d'Andrea Pirlo. Les Bianconeri ont tout de même réussi à finir le championnat à la quatrième place, décrochant in extremis un strapontin en Ligue des champions.

Mais pour sa première année à la tête de la Juve, Andrea Pirlo n'a pas atteint les objectifs fixés par le club. Très vite écarté de la lutte pour le titre, les Turinois ont aussi été éliminés rapidement en Ligue des champions. Sortie par Porto en huitièmes de finale (4-4 au cumulé, éliminée à cause de la règle du but à l'extérieur), la Vieille dame court toujours derrière son troisième sacre en C1, le dernier datant de 1996. Surtout, la Juventus a joué sa dernière finale en 2016-2017... face au Real Madrid de Zidane (4-1). Vainqueur de trois C1 consécutives avec le Real de 2016 à 2018, le Tricolore connaît particulièrement bien cette compétition.

Rien n'est fait pour autant, bien au contraire. Selon les dernières informations de la presse italienne, le président italien Andrea Agnelli aurait choisi Massimiliano Allegri pour remplacer Pirlo sur le banc.

Va-t-il attendre la fin de l'ère Deschamps avec les Bleus ?

C'est l'autre serpent de mer qui accompagne la carrière de Zinédine Zidane. Et comment pourrait-il en être autrement ? Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 a incarné les Bleus pendant de très nombreuses années. La suite logique voudrait qu'il prenne un jour la sélection nationale.

Dans une interview à RTL, diffusée le 13 février 2021, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, déclarait : "Si Didier (Deschamps) arrêtait, si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane."

De son côté, Zinédine Zidane n'a jamais caché son intérêt pour la sélection. Il avait répondu à la déclaration du président de la FFF : "Oui, l'équipe de France, ça peut être un objectif pour plus tard. Je l'ai déjà dit il y a dix ans quand j'ai commencé à entraîner."

"Cela ferait partie des choses pour l'avenir, une possibilité un jour." Zinédine Zidane en réponse à la déclaration de Noël Le Graët

Pour l'instant, Didier Deschamps est bien installé à la tête des Bleus et encore sous contrat jusqu'à la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar, en novembre. Sauf résultat catastrophique à l'Euro 2021, qui commence le vendredi 11 juin, Deschamps devrait en toute logique aller au bout de son contrat. La possibilité pour Zidane serait donc de prendre sa suite à l'issue du Mondial. Arrivé en 2012, Deschamps aura alors fait dix années au poste de sélectionneur.

Prendra-t-il une nouvelle année sabbatique ?

En attendant éventullement que le poste de sélectionneur national se libère, Zinédine Zidane pourrait être tenté par un congé sabbatique. C'est déjà ce qu'il avait fait après son premier passage au Real Madrid. Il avait passé neuf mois et demi à l'écart de toutes fonctions dans le football après sa démission des Merengues en mai 2018.

Lors de son retour au club en mars 2019, Zidane avait confié le bien que ce congé sabbatique lui avait fait :"Ça fait neuf mois que je suis au repos", avait-il annoncé lors de la conférence de presse de son retour avant d'ajouter qu'il s'était "bien reposé".

Son deuxième passage au Real aura été bien moins faste et rien ne dit que l'ancien milieu offensif souhaite prendre une nouvelle année sabbatique. Dans ce cas, Zinédine Zidane pourrait-il rejoindre les Girondins de Bordeaux ? Le club au scapulaire tient une place particulière dans le cœur du désormais ex-madrilène et nul doute que les futurs repreneurs bordelais signeraient tous les jours pour un retour de l'enfant prodigue, qui a passé quatre ans aux Girondins entre 1992 et 1996. Mais cela n'est qu'hypothétique.