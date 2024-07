L'attaquant français, qui s'est officiellement engagé mardi avec le mythique club espagnol, s'est exprimé dans le "20 Heures" de France 2 sur sa nouvelle vie en Espagne, sa fondation et les Jeux olympiques.

Il entame une nouvelle phase de sa carrière après sept ans au PSG, et une nouvelle vie dans le club dont il a toujours rêvé. Après l'officialisation de son transfert au Real Madrid et de sa présentation en grande pompe au stade Santiago-Bernabéu, mardi, Kylian Mbappé a répondu aux questions du "20 Heures" de France 2, mercredi 17 juillet.

Ses ambitions footballistiques sont toujours aussi élevées : "Il y a une chose à faire au minimum, c'est gagner, ça c'est sûr. Après, il faut être naturel. Je pense qu’on reste dans la mémoire des gens en faisant vivre des émotions."

Pour autant, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain assure ne pas se mettre "de pression". "Je veux juste profiter et faire de mon mieux, assure-t-il. (...) J'ai un nouveau pays qui essaye de m'adopter, qui m'a super bien accueilli, et j'essaye de mettre toute mon énergie pour être bon ici en Espagne."

A l'occasion de son arrivée à Madrid, le capitaine de l'équipe de France avait emmené 300 jeunes avec lui. "C'était une grande journée pour moi, et je voulais juste qu'ils soient là et qu'ils profitent", explique-t-il, précisant vouloir continuer à œuvrer pour sa fondation, IBKM.

Son Euro décevant et son transfert désormais derrière lui, Kylian Mbappé va pouvoir profiter de ses vacances, où il passera une partie de son temps devant les épreuves des Jeux olympiques de Paris, qu'il ne disputera pas. "Je vais soutenir la France, en plus on a des super équipes. (...) Ils ont bossé très dur pendant quatre ans pour arriver là, et on sera là pour les soutenir en espérant qu'ils ramènent beaucoup de médailles d'or."