Médicaments : Doliprane bientôt vendu par Sanofi ?

Doliprane qui sera bientôt vendu par son propriétaire, Sanofi. Le géant pharmaceutique français veut s'en séparer et pourrait le laisser entre les mains d'un fonds d'investissement étranger.

Dans une usine Sanofi du Calvados sort chaque jour plus d’un million de boîtes de Doliprane. Pour combien de temps encore s'interrogent les salariés du site ? "On ne sait pas du tout ce qui se passe", déplore un salarié. Le médicament le plus vendu en France pourrait ainsi passer aux mains d’un fonds d’investissement étranger. Un projet de longue date de Sanofi, mais depuis, aucune information supplémentaire n'a été dévoilée. La valeur de ses activités par l'entreprise est estimée entre 15 et 20 milliards d’euros.

Un rachat sensible

La fabrication du Doliprane pourrait-elle passer sous pavillon étranger ? Une question sensible alors qu'Emmanuel Macron juge le secteur pharmaceutique stratégique depuis la crise Covid. Autre risque, l'augmentation du prix de vente du Doliprane et cela tient en partie au profil des potentiels repreneurs. Sanofi affirme n’avoir encore rien décidé. Le géant pharmaceutique dit étudier différents scénarios.