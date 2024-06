C'est une nouvelle aventure qui commence, mais la boucle paraît quasiment bouclée. Près de dix ans après ses débuts professionnels, Kylian Mbappé a enfin rejoint le club qui le fait rêver depuis son enfance pour un contrat de cinq ans avec le Real Madrid, officialisé lundi 3 juin. En dix ans, de l'INF Clairefontaine à Paris, en passant par le rocher monégasque, Kylian Mbappé a déroulé le fil de sa carrière, sous les yeux attentifs du monde du football, de ses supporters et de ses détracteurs.

Une carrière qui aurait très bien pu commencer dans la capitale espagnole, puisque le Real Madrid a rapidement détecté l'aîné du clan Mbappé sur son radar. Dès 2012, alors qu'il a intégré l'INF Clairefontaine à 13 ans, il est invité par le club à passer quelques jours dans la ville et au centre d'entraînement, où il est reçu par Zinédine Zidane.

"Fan du Real depuis tout petit"

Un intérêt qui avait sans doute flatté le jeune Kylian, qui vit et respire Madrid depuis aussi loin qu'il s'en souvienne. "Il est fan du Real depuis tout petit", confiait déjà sa maman Fayza Lamari en juillet 2013 dans Le Parisien. Dans une série de photos issue d'un shooting avec France Football, qui ressortent régulièrement sur les réseaux sociaux, on le voit sur son lit, adossé au mur ou menton entre les mains, pull vert et jean foncé, entouré de posters de Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappe used to have a few Cristiano Ronaldo posters on his wall as a kid... pic.twitter.com/0wKRB4Xdpk — Squawka (@Squawka) March 22, 2017

Pourtant, ce n'est ni à Madrid, ni même à Paris qu'il explose aux yeux de la planète football, mais du côté de Monaco. Sur le Rocher, il parfait sa formation, goûte très tôt au groupe professionnel (dès décembre 2015, juste avant ses 17 ans), signe son premier contrat professionnel (en mars 2016) avec déjà sept matchs, 148 minutes et un but dans les jambes.

Alors que Monaco est engagé sur quatre tableaux jusqu'au printemps, sa vitesse, son coup de reins et sa capacité à enfiler les buts portent son nom au-delà des frontières de la Ligue 1 et de la France. L'Europe le découvre en fanfare un soir de huitième de finale aller ASM-Manchester City, sur une reprise bien inspirée sous la barre (et attribuée par le speaker de l'Etihad Stadium à Djibril Sidibé, titulaire dans le couloir droit de la défense et numéro 19, proche du 29 du buteur).

Avec l'AS Monaco contre Troyes, le 20 février 2016, Kylian Mbappé inscrit son premier but en Ligue 1 à l'âge de 17 ans. (VALERY HACHE / AFP)

Après une saison folle sous le maillot rouge et blanc de la principauté, marquée par une demi-finale européenne et un titre de champion de France, Kylian Mbappé veut déjà viser plus haut et plus grand. Alors que le Real, jamais loin, entre aussi dans les négociations, le natif de Bondy choisit le Paris Saint-Germain, le club de "sa ville", lui qui est né dans le 19e arrondissement. Le 31 août 2017, sur le fil, Kylian Mbappé devient officiellement un nouveau joueur du PSG, à 18 ans. "Pour tout jeune originaire de la région parisienne, c'est souvent un rêve de pouvoir porter le maillot rouge et bleu et de goûter à l'atmosphère unique du Parc des Princes", savoure-t-il déjà.

Prise d'épaisseur et de confiance

Avec les autres dépenses de l'été, dont Neymar, l'une de ses inspirations, et le potentiel du garçon, l'alliance a tout d'une promesse. Elle accouche d'un premier exercice 2017-2018 réussi (21 buts et 16 passes décisives pour trois trophées remportés). Sa deuxième saison pour le club de la capitale démarre, à la rentrée 2018, auréolée d'un tout nouveau statut de champion du monde et star d'un mondial au cours duquel il était déjà interrogé sur son avenir. Les mois avancent, il prend de l'âge, de l'expérience et de l'ampleur dans un collectif dont il souhaite sans doute devenir la tête d'affiche. Machine à buts, Mbappé se fait petit à petit une place de choix dans les classements statistiques individuels (à l'image du classement des buteurs de L1, au sommet duquel il inscrira son nom six saisons de rang, à partir de cette saison 2018-2019 et jusqu'en 2024).

Kylian Mbappé lors de sa présentation comme nouveau joueur du Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, le 6 septembre 2017. (FRANCK FIFE / AFP)

Mais la relation entre Mbappé et le PSG n'a jamais été vraiment linéaire, et l'ombre du Real Madrid a presque toujours plané. Les premières turbulences apparaissent à la fin de cette saison 2018-2019, quand le Bondysien lâche une petite bombe inattendue mais réfléchie à la cérémonie des trophées UNFP : "Je sens qu'il est temps pour moi d'avoir plus de responsabilités. Peut-être ici à Paris, j'en serais heureux, ou alors peut-être ailleurs pour un nouveau projet." Après quatre ans en Ligue 1, le joueur se sent arrivé "à un premier ou à un second tournant de [sa] carrière". Le début d'une longue saga qui va régulièrement animer le quotidien du club de la capitale.

Deux ans plus tard, Kylian Mbappé, toujours Parisien, s'apprête à aborder la quatrième et dernière année de son contrat. Paris vient de céder le titre aux Lillois, mais de chiper Lionel Messi au Barça dans un transfert fou, et sa star revient à la charge pour demander son départ, en vain. "J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité", s'expliquera-t-il en octobre dans une longue interview accordée à RMC.

Kylian Mbappé brandit, face aux supporters du Parc des Princes le 21 mai 2022, son maillot du PSG, floqué de l'année 2025, durée annoncée de sa prolongation et un t-shirt où est inscrit : "Kylian, c'est Paris". (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Alors qu'il se retrouve libre de négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2022, il étonne finalement son monde en annonçant sa prolongation. "Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France, à Paris dans ma ville, j'ai toujours dit que c'était ma maison", déclare-t-il à un Parc des Princes chauffé à blanc juste avant la dernière journée de championnat, le 21 mai 2022. Alors que tous les éléments semblaient enfin réunis, la star glisse une nouvelle fois entre les mains du Real.

L'ombre madrilène

A 24 ans, Mbappé s'accroche notamment encore au rêve d'apporter à son club sa première Ligue des champions. Après plusieurs sorties précipitées en huitièmes de finale, il a goûté aux joies d'un joli parcours européen lors du Final 8 à la sauce Covid à l'été 2020, où le PSG a disputé sa première finale. Mais après sa prolongation, le Bayern Munich (2023) puis le Borussia Dortmund (2024) se dressent successivement sur la route des Parisiens.

Comme sur la scène européenne, ses deux saisons supplémentaires alternent entre éclairs de génie, records de buts sous le maillot parisien battu en mars 2023 et impression de rendez-vous manqué. Alors que son club avait communiqué en grande pompe sur une prolongation jusqu'en 2025, le deal cache en réalité deux années plus une en bonus, que le crack de Bondy choisit rapidement de ne pas activer. Mis à l'écart lors de la présaison l'été dernier, il est également régulièrement mis sur le banc par son entraîneur Luis Enrique en deuxième partie de saison, alors que son départ n'est plus qu'un secret de polichinelle.

Kylian Mbappé pose devant le tifo à son effigie lors de son dernier match au Parc des Princes, face à Toulouse, le 12 mai 2024. (FRANCK FIFE / AFP)

Jusqu'au 10 mai, et une vidéo publiée sans prévenir sur ses réseaux sociaux, à deux jours des célébrations du titre et du dernier match de la saison au Parc des Princes, dans laquelle il annonce officiellement son départ de Paris et de France. Il aura fallu attendre la communication du Real Madrid pour que sa destination, déjà connue de tous, soit elle aussi officialisée, lundi 3 juin. A 25 ans, Kylian Mbappé rejoint enfin le club de ses rêves pour écrire une nouvelle page de son histoire.