Départ de Kylian Mbappé : un tifo, un but, mais une défaite et aucun hommage du PSG… Une dernière au Parc au goût d'inachevé

Un septennat qui prend fin sur une défaite. Face à Toulouse (1-3), dimanche 12 mai, Kylian Mbappé a disputé son dernier match au Parc des Princes avec le PSG après sept ans sous les couleurs du club de la capitale. Le meilleur buteur du championnat a inscrit l’unique but parisien de la rencontre et a été célébré à la fin de l’échauffement par les supporters. Il ne l'a cependant pas été par le club. Son président Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas été cité dans la vidéo de remerciements de la star française.

"Enfant de la région parisienne, tu es devenu une légende du PSG", les mots de la banderole déployée par le Collectif Ultra Paris sont forts. "Légende", c’est aussi l'un des mots employés par Ousmane Dembélé en fin de match, au micro de Canal +, pour qualifier son coéquipier et ami. L’avis des supporters sur l’emploi de ce terme reste cependant partagé, et certains ont même sifflé son nom lors de l’annonce de la composition des équipes, dans un stade pas encore rempli, à 20h15.

Mais alors que les tribunes ont aussi remercié le gardien Keylor Navas, en partance en fin de saison, et Michel Montana, le speaker du club depuis 25 ans, Kylian Mbappé a également eu droit à son hommage, avec un tifo à son effigie, entouré de lauriers. Reconnaissant, l’attaquant, titulaire et capitaine dimanche soir, est allé saluer les supporters du Virage Auteuil à la fin de son échauffement. Cet hommage venu des supporters sera le seul de la soirée, puisque le club n’a pas spécialement mis en avant le meilleur buteur de son histoire lors des célébrations pour le titre.

Un sobre "Kylian, le club te remercie"

L’attaquant français n’a pas non plus reçu une ovation du public pendant le match, puisque Luis Enrique, qui l’a remplacé à plusieurs reprises durant la saison, l’a cette fois-ci laissé sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final. Son nom scandé par le public, Kylian Mbappé l’a provoqué lui-même, en ouvrant le score à la huitième minute de la rencontre, sur une passe décisive de son gardien Arnau Tenas, sur une longue relance au pied, pour son 116e et dernier but sous les couleurs parisiennes au Parc des Princes.

Lors de la cérémonie de remise du trophée de champion de France, Kylian Mbappé est rentré sur le terrain en même temps que les autres attaquants, et quand son nom a été cité en dernier, de légers sifflets ont été entendus. Il a fallu que le speaker entraîne plusieurs fois le public à crier son nom pour qu’il soit réellement scandé. Michel Montana a également eu quelques mots sur les accomplissements de l’attaquant avec le Paris Saint-Germain, avant d’ajouter sobrement : "Kylian, le club te remercie." Aucun post ne lui a été dédié sur les réseaux sociaux du club.

Tout sourire, Kylian Mbappé a tout de même profité des célébrations et a reçu des cadres à son effigie au pied du Virage Auteuil en fin de match. Il a répondu aux nombreuses sollicitations de selfies au bord du terrain avant de regagner les vestiaires. Il lui restera trois matchs à jouer sous les couleurs parisiennes : contre Nice mercredi, contre Metz dimanche, et contre Lyon en finale de la Coupe de France le 25 mai.