Football : Kylian Mbappé officialise son départ du PSG, sans révéler le nom de son prochain club

L'annonce n'est pas une surprise, le choix de la date un peu plus. Kylian Mbappé a officialisé, vendredi 10 mai, son départ du Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Il disputera son dernier match au Parc des Princes dimanche, contre Toulouse. Puis il mettra un point final à son aventure de sept ans en finale de la Coupe de France contre Lyon, le 25 mai, à Lille.

"C'est beaucoup d'émotions, a déclaré l'attaquant parisien dans une vidéo de quatre minutes. J'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis de grandir comme joueur et en tant qu'homme".

Dans une liste de remerciements qui sera forcément décortiquée sans délai, le meilleur buteur de l'histoire du club parisien (255 buts) a cité nommément les cinq entraîneurs et les deux directeurs sportifs qu'il a côtoyés. Il n'a, en revanche, pas prononcé le nom du président, Nasser Al Khelaïfi.

"Des hauts et des bas"

Kylian Mbappé a également fait une sorte de mea culpa, admettant qu'il n'était pas le joueur "le plus démonstratif" et qu'il n'avait pas toujours été "à la hauteur de l'amour" donné par les supporters du PSG. Sept années avec "des hauts et des bas", mais un constat : "Je ne regrette pas d'avoir signé dans ce club prestigieux."

Concernant son avenir, il n'a donné qu'un maigre indice en glissant : "Je ne pensais pas que ce serait aussi dur de quitter mon pays." Mais il n'a pas révélé le nom de son futur club. Kylian Mbappé est annoncé avec insistance, depuis des mois, au Real Madrid.