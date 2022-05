Football : après avoir hésité à signer au Real Madrid, Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain

Il reste. Kylian Mbappé a accepté l'offre de prolongation du Paris Saint-Germain et reste donc à Paris, a appris franceinfo samedi 21 mai auprès de l'entourage du joueur. On ne connaît pas pour l'instant les détails de l'accord de principe conclu entre le footballeur et le PSG, notamment la durée du contrat et le montant de son salaire.

Le champion du monde français avait promis de mettre fin au suspense concernant son avenir ce week-end. L'attaquant de 23 ans arrivait en fin de contrat à la fin du mois de juin et devait donc faire un choix. Il avait notamment été courtisé par le Real Madrid.

Kylian Mbappé a démarré sa carrière à l'AS Bondy, avant un passage à Clairefontaine et le centre de formation de Monaco. Arrivé au PSG en 2017, il devient le premier joueur à terminer à la fois meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1 la même saison. Il a été élu meilleur joueur du championnat français dimanche et cumule 195 buts inscrits, toutes compétitions confondues, depuis le début de sa carrière.