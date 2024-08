Kylian Mbappé devrait faire ses grands débuts avec le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Europe

Kylian Mbappé n'a repris l'entraînement que mercredi dernier, ce qui n'a pas empêché Carlo Ancelotti, de le convoquer pour la finale de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame, mercredi 14 août à Varsovie. Dans cette rencontre qui oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa, l'entraîneur italien du Real Madrid devrait lui permettre, à minima, d'entrer en cours de jeu, et ainsi de pouvoir disputer ses premières minutes sous les couleurs madrilènes. Un évènement attendu par des millions de fans merengues.

Avec à peine une semaine de préparation dans les jambes, Kylian Mbappé a eu peu de temps pour tenter de trouver des automatismes avec ses nouveaux coéquipiers. Le capitaine de l'équipe de France a bénéficié de repos supplémentaire cet été après un Euro décevant, disputé en Allemagne. Le Real ne l'a pas attendu et a déjà disputé trois matches amicaux sans lui dont deux avec une autre recrue, le jeune prodige brésilien Endrick.

"On ne peut pas penser que Mbappé ou Endrick peuvent s'adapter en cinq jours mais nous allons le faire petit à petit, au fil du temps" Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid conférence de presse

Dès sa première apparition dans la "Casa blanca", Mbappé peut y gagner un trophée. "C'est comme ça que va être sa vie dans le club blanc, le plus exigeant du monde", prévient le quotidien sportif As. L'ancien Parisien doit maintenant trouver sa place au milieu des Vinicius, Rodrygo, Bellingham ou Güler. La question de la formule reste à déterminer. La presse espagnole table sur un 4-3-3 cette saison. Vinicius à gauche, Rodrygo à droite et Mbappé au centre, il faudra inventer un nouveau nom à ce trident, quelques années après la BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo).

Tout en louant ses "qualités" sa "sérénité" et son "dévouement", l'entraîneur du Real rappelle que l'attaquant tricolore "va devoir s’adapter à cette équipe, comme tout le monde", tout en étant certain qu'il "fera du bon travail". En attendant, Kylian Mbappé devra saisir chaque minute de la Supercoupe d'Europe pour tenter de rassurer, à la fois son club et ses fans, sur son état physique, après une saison particulièrement éprouvante.