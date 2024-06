Kylian Mbappé au Real Madrid : qu'a-t-il à gagner en rejoignant l'Espagne ?

Le secret de Polichinelle a pris fin. Comme attendu depuis des mois, Kylian Mbappé s’est bel et bien engagé avec le Real Madrid, qui a officialisé son recrutement pour les cinq prochaines saisons, lundi 3 juin. Sept ans après son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance l’AS Monaco, où il s’est révélé aux yeux du monde début 2017, le capitaine des Bleus va entamer un nouveau chapitre de sa carrière.

Mais qu’a-t-il concrètement à gagner de l’autre côté des Pyrénées, dans une mécanique déjà huilée au point d’être encore une fois sacrée championne d’Europe, sans lui ? "Même si le Real va aussi en profiter au niveau des revenus liés au marketing, il ne faut pas oublier que Kylian a plus besoin du Real que l'inverse", souligne d'entrée Pablo Polo, journaliste spécialiste des Merengues pour le quotidien sportif madrilène Marca.

Il va réaliser son rêve

Les photos du prodige français dans sa chambre de Bondy (Seine-Saint-Denis), remplie de posters de Cristiano Ronaldo avec la tunique de la Casa Blanca sur le dos, laissaient entrevoir ce mariage dès son adolescence. Depuis l’âge de 14 ans, lorsqu’il avait visité les installations du Real, Kylian Mbappé souhaitait un jour rallier la capitale espagnole. "Il est fan du Real depuis tout petit", confiait sa mère Fayza Lamari dès 2013 au Parisien, précisant avoir accepté de faire participer son fils à ce stage à Valdebebas "pour lui faire plaisir".



S’il a rappelé récemment son amour pour l’AC Milan sur la chaîne italienne Sky, l’attaquant de 25 ans devait rejoindre le Real Madrid. C’était le sens de l’histoire, juste une question de temps. "Si j’étais parti cet été, ça n’aurait été que pour le Real Madrid", expliquait-il déjà en octobre 2021 à L'Equipe, alors qu’il avait annoncé au PSG son envie de partir l'été précédent. Trois ans plus tard, il n'a plus qu'à réaliser ce rêve.



Se rapprocher de la C1 et du Ballon d'or

En rejoignant le Real, Kylian Mbappé va garnir les rangs d'une équipe à la culture de la gagne légendaire. En témoigne son dernier parcours en Ligue des champions auréolé d'une quinzième couronne européenne, sa sixième sur la décennie. "Cela témoigne d'une grande expérience. C'est sûr que Mbappé a plus de chances d'obtenir cette Ligue des champions maintenant", assure Philippe Montanier, qui a entraîné en Liga, à la Real Sociedad, de 2011 à 2013.

Après avoir échoué à devenir le héros parisien ramenant la première C1 au club de sa ville, le Français sera la figure de proue d'une équipe qui prétend à sa propre succession sur la scène continentale, en plus de disputer pas moins de cinq autres compétitions la saison prochaine.

De quoi également se rapprocher du Ballon d'or. Depuis 2009, seul Lionel Messi est parvenu à remporter cette récompense sans porter le maillot du Real. L'occasion pour "Kyks" de s'inscrire dans les pas des illustres Raymond Kopa, Zinédine Zidane (qui l'a remporté avec la Juventus) et Karim Benzema dès cette année ? Possible, pour Montanier, "si la France remporte l'Euro avec un grand Mbappé", même si les deux favoris se nomment Vinicius Junior et Jude Bellingham. "J'espère qu'il en gagnera beaucoup, des Ballons d'or. Dans tous les cas, ce qu'il fait est fantastique. On suit et on admire", estimait de son côté Zizou, il y a un an pour Téléfoot.

(Re)conquérir le coeur des fans madrilènes... et français

Viendra, viendra pas ? Les revirements successifs autour du transfert de Kylian Mbappé ont crispé les Madrilènes ces dernières années. Particulièrement en 2022, lorsqu'il a prolongé de deux saisons avec les Rouge et Bleu, à un moment où tout semblait ficelé pour sa venue. Mettre tout le monde d'accord au Santiago-Bernabéu sera donc un défi. D'autant que la Maison blanche vient de remporter la Ligue des champions, avec un vestiaire décrit comme sans ego. "Les supporters savent que Kylian est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais ils considèrent qu'il doit gagner sa place. Il va devoir arriver au Real Madrid en étant très humble. Ici, le club passe avant les joueurs", avertit Pablo Polo.

Alors que l'on se demande comment Carlo Ancelotti va pouvoir associer Vinicius, Mbappé, Bellingham et éventuellement Rodrygo, le Tricolore pourrait être perçu comme le grain de sable venu gripper la machine si tout ne se passe pas comme prévu. Pas de quoi inquiéter Philippe Montanier. "Les supporters madrilènes adorent les Galactiques, il lui faudra un petit peu de temps."

Un fan du Real Madrid lors de la finale de Ligue des champions 2022 gagnée contre Liverpool au Stade de France, tenant un maillot du PSG floqué "Mbappé 0 Ligue des champions". (ASHLEY CROWDEN / AFP)

S'il a inscrit 44 buts avec Paris lors du dernier exercice, le champion du monde 2018 est apparu plus en retrait dans le jeu ces derniers mois. L'omniprésence de son actualité a eu tendance à exaspérer, quand ses performances teintées d'un manque criant d'explosivité ont alimenté les critiques en France. Au point que le Bondynois a été sifflé par une partie du public pour son dernier match au Parc des Princes, le 12 mai.

Ce départ pourrait ainsi assainir sa relation avec le public français, qui le suivra moins au quotidien. "On le suivra de plus loin, mais la pression médiatique en Espagne est plus importante, nuance Philippe Montanier. Il y a trois quotidiens sportifs, six quotidiens locaux... Je me rappelle qu'à la Real Sociedad, on avait une conférence de presse tous les jours alors qu'on avait le plus petit budget."

Une nouvelle culture pour gagner en expérience

"C’est l’expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l’argent. J’ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres avec des joueurs, des cultures différentes." En décembre 2021, Kylian Mbappé évoquait pour Paris Match son désir de découvrir autre chose. Hispanophone et anglophone, il va donc s'exporter à l'étranger après avoir presque tout accompli dans l'Hexagone, à l'image de Michel Platini quarante-deux ans avant lui, parti de Saint-Etienne pour la Juventus. "L'étranger, c'est toujours bonifiant. C'est une autre culture, surtout en Espagne, avec une super qualité de vie", confirme Philippe Montanier.

"Cette année a été un peu moins réussie, mais peut-être que Mbappé avait besoin de ce changement, un nouveau challenge pour démultiplier sa motivation après sept années à Paris." Philippe Montanier, ex-entraîneur de la Real Sociedad à franceinfo: sport

Une expérience qui, en plus de l'humain, va également pouvoir enrichir la palette du joueur dans un championnat "plus technique que la Ligue 1". Alors qu'il semble prédestiné à prendre le rôle de numéro 9, qui ne lui a pas toujours réussi à Paris comme en sélection, Kylian Mbappé va avoir l'occasion d'apprendre une autre facette du jeu. Le tout avec "des responsabilités et une pression" décuplées par rapport aux autres clubs, d'après le journaliste Pablo Polo.