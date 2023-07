Kylian Mbappé "à vendre" : "On a l'impression d'un club aux abois, qui ne sait pas comment faire pour régler le problème", estime un journaliste de SoFoot

Le footballeur de Bondy, star du PSG, Kylian Mbappé "est à vendre". Son club a annoncé ce vendredi qu'il était libre de partir dès cet été. C'est le symbole "des problèmes de fonctionnement et de gestion de l'effectif au sein du PSG", analyse un journaliste de SoFoot.

"On a l'impression d'un club aux abois, qui ne sait pas comment faire pour régler le problème", estime samedi 22 juillet sur franceinfo Nicolas Kssis-Martov, journaliste pour SoFoot. La star du club, Kylian Mbappé, "est à vendre dès à présent", a appris la direction des sports de Radio France de source proche du club.

>> Football : "Personne n'est au-dessus" du club, rappelle le président Nasser al-Khelaïfi, lors d'une visite au nouveau centre d'entraînement du PSG

La situation peut résulter d'un "immense malentendu", explique Nicolas Kssis-Martov, mais elle est "en tout cas" symptomatique d'une "mauvaise gestion du cas Mbappé de la part du PSG". Pour le journaliste, c'est la preuve "des problèmes de fonctionnement et de gestion de l'effectif au sein du PSG depuis de nombreuses années, qui se cristallisent autour d'un joueur qui est en plus présenté comme le cœur du club et de son projet".

Lors de la reconduction du contrat de l'attaquant l'année dernière, "on avait l'impression côté parisien qu'il était là jusqu'en 2025, alors qu'il y avait une année en option", explique Nicolas Kssis-Martov. Il y a aussi selon lui une "non préparation de son transfert possible vers un autre club" : "On arrive à cette situation de crise où le PSG a absolument besoin de le vendre au meilleur prix pour ses finances personnelles".

>> Football : quels clubs peuvent s'offrir Kylian Mbappé cet été ?

Le club mène dans le même temps "une grosse opération de communication pour essayer de faire croire aux supporters que tout est de la faute de l'attaquant parisien", estime le journaliste. Mais la star du PSG sera "de toute façon gagnant[e]" : "S'il part cet été, les rares clubs qui peuvent se positionner sont des énormes clubs comme le Real, qui visent la Ligue des champions. Il y serait sûrement très heureux et très bien payé. Sinon il re-signe. Il a les clefs du jeu entre les mains".