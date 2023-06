Foot : combien vaut Kylian Mbappé sur le marché des transferts ?

Pour éviter une sortie sans indemnités dans un an, le Paris Saint-Germain doit transférer Kylian Mbappé dès cet été.

Un divorce à plusieurs centaines millions d'euros ? Kylian Mbappé a confirmé dans une interview, parue mercredi 14 juin à la Gazzetta dello Sport, "ne pas vouloir activer l'année supplémentaire prévue dans le contrat" qui le lie avec le Paris Saint-Germain. Si l'international français va jusqu'au bout de son contrat, en juin 2024, il pourrait partir libre et son nouveau club pourrait alors le récupérer gratuitement. Inimaginable du côté du PSG. Une solution, le vendre cet été. Mais combien vaut Kylian Mbappé sur le marché des transferts ?

Tout d'abord, quand un club recrute un joueur, il rachète le nombre d'années de contrat auxquelles s'ajoutent différents paramètres – performance, notoriété – pour calculer un prix. Et plus le joueur se rapproche de la fin de son contrat, et moins il est cher. Ça, c'est pour la théorie. Concernant l'international français, ce n'est pas du tout le cas. "Kylian Mbappé est un joueur qui aujourd'hui conserve une valeur très importante sur le marché des transferts, indique Christophe Lepetit, économiste du sport au CDES de Limoges. Tout simplement parce qu'il évolue dans la catégorie des superstars qui ont un salaire extrêmement conséquent et qui, surtout, sont des joueurs au talent rare."

"Kylian Mbappé est en situation de monopole sur le marché du travail ou de quasi-monopole." Christophe Lepetit économiste du sport au CDES de Limoges

Ce monopole a un prix. Selon différents organismes spécialisés, la valeur marchande de Kylian Mbappé est comprise entre 180 et 250 millions d'euros. Soit l'un des joueurs les plus chers au monde. Pour rappel, le record est détenu par son futur-ex coéquipier Neymar, recruté en 2017 par le PSG pour 222 millions d'euros. Un classement où n'apparait pas le français Karim Benzema qui vient de signer en Arabie saoudite ni Lionel Messi pour son départ pour l'Inter Miami. Ces joueurs étaient en fin de contrat dans leur club et libre de s'engager où ils veulent. Il n'y a donc pas eu de transfert entre deux clubs, les sommes dévoilées dans la presse correspondent a des salaires ou des primes.

Ce prix ne risque pas de freiner les candidats au rachat. En 2021, Kylian Mbappé était dans la même situation, il ne lui restait qu'une année de contrat. À l'époque le Real Madrid avec proposé 200 millions d'euros, offre refusée par le PSG. Cette fois-ci, le club de la capitale accueillerait à bras ouverts une telle proposition. Ce serait de loin la plus grosse vente du PSG sur le marché des transferts qui, pour l'instant, est celle de Gonçalo Guedes à Valence en 2018. Le joueur pourtugais avait été vendu entre 40 et 57 millions d'euros, bonus compris.