DIRECT. PSG-Brest : les Parisiens font le break, suivez le match de la 21e journée de Ligue 1

Les joueurs de Mauricio Pochettino accueillent, samedi 15 janvier, le Stade Brestois au Parc des Princes (21h). Une opportunité de se relancer après les matchs nuls face à Lorient et Lyon. Les Parisiens ont gardé la tête du championnat avec un Kylian Mbappé en confiance après son triplé en Coupe de France face à Vannes. Ils seront évidemment favoris dans cette rencontre.

Les Brestois veulent aussi retrouver de la confiance. Après une série de six victoires consécutives de la 12e à la 17e journée, les Bretons restent sur trois matchs sans succès et une lourde défaite face à Nice. Le Stade brestois va devoir composer sans l'un de ses joueurs-clés, Haris Belkebla, qui dispute la CAN avec l'Algérie.