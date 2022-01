DIRECT. Lyon-PSG : les Lyonnais frappent d'entrée grâce à Lucas Paqueta... suivez l'affiche de la 20e journée

Qu'importe la 13e place des Lyonnais au classement de la Ligue 1, un OL-PSG reste toujours une affiche. Pour leur premier match de la phase retour, les deux équipes se retrouvent dans le Rhône, dimanche 9 janvier à 21h.

En championnat, les Parisiens restent sur un surprenant match nul à Lorient (1-1) lors de la dernière journée. Une contre-performance sans conséquences au classement puisque les Parisiens comptent treize points d'avance sur leur dauphin niçois.

La donne est bien différente pour l'Olympique lyonnais et son entraîneur Peter Bosz. En manque de résultats, les Gones ne se sont plus imposés depuis le 28 novembre, et une courte victoire face à Montpellier (0-1). Une défaite à domicile et quatre matchs nuls, toutes compétitions confondues, ont suivi, fragilisant le coach néerlandais. Et si le renouveau lyonnais passait par une victoire sur l'ogre parisien ?